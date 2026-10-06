A Polícia Civil de Araçatuba investiga dois novos casos de estelionato praticados pelo chamado golpe do falso advogado. As ocorrências foram registradas na segunda-feira (5), na Central de Polícia Judiciária (CPJ), e chamam a atenção pelo nível de elaboração utilizado pelos criminosos para convencer as vítimas.

Em ambos os episódios, os golpistas recorreram ao WhatsApp, documentos aparentemente oficiais e videochamadas para criar uma falsa aparência de legitimidade. Em um dos casos, um criminoso se apresentou como promotor de Justiça. No outro, outro integrante da quadrilha teria assumido a identidade de um juiz.

Promessa de indenização de R$ 25 mil

No primeiro caso, uma mulher de 72 anos, moradora do Jardim Sumaré, recebeu uma mensagem de uma pessoa que se apresentou como sua advogada.