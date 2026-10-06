A Polícia Civil de Araçatuba investiga dois novos casos de estelionato praticados pelo chamado golpe do falso advogado. As ocorrências foram registradas na segunda-feira (5), na Central de Polícia Judiciária (CPJ), e chamam a atenção pelo nível de elaboração utilizado pelos criminosos para convencer as vítimas.
Em ambos os episódios, os golpistas recorreram ao WhatsApp, documentos aparentemente oficiais e videochamadas para criar uma falsa aparência de legitimidade. Em um dos casos, um criminoso se apresentou como promotor de Justiça. No outro, outro integrante da quadrilha teria assumido a identidade de um juiz.
Promessa de indenização de R$ 25 mil
No primeiro caso, uma mulher de 72 anos, moradora do Jardim Sumaré, recebeu uma mensagem de uma pessoa que se apresentou como sua advogada.
Posteriormente, ela participou de uma videochamada com outro homem, que afirmou ser promotor de Justiça. O criminoso disse que a aposentadoria da vítima havia sido deferida e que ela teria direito ao recebimento de uma indenização de R$ 25 mil.
Para dar continuidade à fraude, os golpistas alegaram que seria necessário manter a conta bancária da vítima sem saldo para que o suposto pagamento judicial fosse liberado.
Convencida pela história, a mulher realizou uma transferência de R$ 12.999 para a conta do marido, também aposentado, de 71 anos.
Na sequência, segundo o registro policial, foram realizadas outras transferências da conta do aposentado para empresas atacadistas. Ao todo, as movimentações chegaram a aproximadamente R$ 35 mil.
A fraude começou a ser descoberta quando os criminosos passaram a exigir valores que estavam aplicados e também a utilização de limites disponíveis nos cartões de crédito.
Desconfiada, a vítima procurou a instituição financeira para tentar bloquear as operações e posteriormente comunicou o caso à Polícia Civil.
Suposto juiz participa de videochamada
A segunda vítima, uma técnica em enfermagem de 60 anos, moradora do bairro Monte Carlo, também foi abordada por meio do WhatsApp.
Neste caso, o criminoso utilizava nome e fotografia do verdadeiro advogado da vítima, o que aumentou a aparência de autenticidade da conversa.
O golpista afirmou que havia sido obtida uma decisão favorável em um processo envolvendo valores relacionados à URV (Unidade Real de Valor) e informou que a mulher teria aproximadamente R$ 8 mil a receber.
Para reforçar a fraude, foi encaminhada uma suposta decisão judicial. Em seguida, a vítima participou de uma videochamada com outro homem, que se apresentou como juiz.
Seguindo as orientações recebidas, ela foi até uma agência bancária e utilizou um terminal de autoatendimento. No local, realizou uma TED de R$ 2 mil e efetuou o pagamento de um boleto no valor de R$ 999,99.
A vítima percebeu que havia sido enganada somente depois de concluir as transações.
Polícia investiga
Os dois casos foram registrados na Central de Polícia Judiciária de Araçatuba e serão investigados pela Polícia Civil.
As ocorrências reforçam um alerta para pessoas que recebem mensagens sobre supostos processos judiciais, indenizações ou valores a serem liberados mediante pagamento ou transferência bancária.
Advogados, tribunais, promotores e demais autoridades não solicitam transferências de dinheiro dessa maneira para liberar valores de processos. Em caso de dúvida, a recomendação é interromper o contato e procurar diretamente o profissional ou órgão por canais oficiais.
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