Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (5), no Residencial Beatriz, em Araçatuba. A prisão ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar pela Rua Jovita Maria da Silva.
Segundo a PM, os policiais avistaram o suspeito e, ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas acabou detido.
Durante a ocorrência, foram apreendidos R$ 420 em dinheiro, 14 porções de maconha, quatro papelotes de cocaína e 77 eppendorfs contendo a mesma droga. Parte dos entorpecentes estava em um terreno baldio próximo ao local da abordagem.
Ainda conforme a polícia, o ponto é conhecido pela venda de drogas e fica próximo a uma escola.
O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi apresentada. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.
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