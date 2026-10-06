06 de outubro de 2026
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ARAÇATUBA

Homem tenta fugir da polícia e é preso com drogas perto de escola

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Policiais apreenderam maconha, cocaína, dinheiro e 77 eppendorfs
Policiais apreenderam maconha, cocaína, dinheiro e 77 eppendorfs

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (5), no Residencial Beatriz, em Araçatuba. A prisão ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar pela Rua Jovita Maria da Silva.

Segundo a PM, os policiais avistaram o suspeito e, ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas acabou detido.

Durante a ocorrência, foram apreendidos R$ 420 em dinheiro, 14 porções de maconha, quatro papelotes de cocaína e 77 eppendorfs contendo a mesma droga. Parte dos entorpecentes estava em um terreno baldio próximo ao local da abordagem.

Ainda conforme a polícia, o ponto é conhecido pela venda de drogas e fica próximo a uma escola.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi apresentada. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

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