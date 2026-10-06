Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (5), no Residencial Beatriz, em Araçatuba. A prisão ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar pela Rua Jovita Maria da Silva.

Segundo a PM, os policiais avistaram o suspeito e, ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas acabou detido.

Durante a ocorrência, foram apreendidos R$ 420 em dinheiro, 14 porções de maconha, quatro papelotes de cocaína e 77 eppendorfs contendo a mesma droga. Parte dos entorpecentes estava em um terreno baldio próximo ao local da abordagem.