Um homem foi preso em flagrante por furto qualificado nesta segunda-feira (5), no Conjunto Habitacional João Francisco de Arruda Soares, em Valparaíso. Ele foi abordado por policiais militares, após ser visto pulando o muro de uma residência.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito uma bolsa com um frasco de desinfetante, dois desodorantes e um pacote de leite em pó. Segundo a Polícia Militar, os produtos pertenciam ao imóvel invadido.

A perícia foi acionada e constatou que a porta dos fundos da residência havia sido arrombada.