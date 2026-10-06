06 de outubro de 2026
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Ladrão é preso após invadir casa e furtar desinfetante e leite

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Polícia encontrou suspeito com desinfetante, desodorantes e leite em pó
Polícia encontrou suspeito com desinfetante, desodorantes e leite em pó

Um homem foi preso em flagrante por furto qualificado nesta segunda-feira (5), no Conjunto Habitacional João Francisco de Arruda Soares, em Valparaíso. Ele foi abordado por policiais militares, após ser visto pulando o muro de uma residência.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito uma bolsa com um frasco de desinfetante, dois desodorantes e um pacote de leite em pó. Segundo a Polícia Militar, os produtos pertenciam ao imóvel invadido.

A perícia foi acionada e constatou que a porta dos fundos da residência havia sido arrombada.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial de Valparaíso. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por furto qualificado, e ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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