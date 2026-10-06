Um homem foi preso em flagrante por furto qualificado nesta segunda-feira (5), no Conjunto Habitacional João Francisco de Arruda Soares, em Valparaíso. Ele foi abordado por policiais militares, após ser visto pulando o muro de uma residência.
Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito uma bolsa com um frasco de desinfetante, dois desodorantes e um pacote de leite em pó. Segundo a Polícia Militar, os produtos pertenciam ao imóvel invadido.
A perícia foi acionada e constatou que a porta dos fundos da residência havia sido arrombada.
O homem foi encaminhado ao Plantão Policial de Valparaíso. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por furto qualificado, e ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.