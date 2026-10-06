Por muito tempo, quem precisava se deslocar por Araçatuba tinha no transporte coletivo urbano e até no mototáxi algumas das principais alternativas para chegar ao trabalho, estudar ou resolver compromissos. Esse cenário, porém, vem mudando e revela uma transformação no comportamento de quem vive na cidade, com os aplicativos de transporte ganhando espaço como opção de deslocamento.

O transporte de passageiros por aplicativo já faz parte da rotina de uma parcela significativa da população da Região Administrativa de Araçatuba. Segundo pesquisa divulgada essa semana da Fundação Seade, 68% dos moradores da região afirmam utilizar esse tipo de serviço, seja com frequência ou de vez em quando.

Os dados fazem parte do estudo Mobilidade da população e transporte de passageiros por aplicativos, elaborado a partir de uma pesquisa realizada pelo Seade com moradores de 18 anos ou mais do Estado de São Paulo. O levantamento ouviu 8.189 pessoas entre maio e junho de 2026.

Na Região Administrativa de Araçatuba, 19% dos entrevistados disseram utilizar aplicativos de transporte com frequência, enquanto outros 49% recorrem ao serviço de vez em quando. Já 32% afirmaram não utilizar essa modalidade.