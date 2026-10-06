Por muito tempo, quem precisava se deslocar por Araçatuba tinha no transporte coletivo urbano e até no mototáxi algumas das principais alternativas para chegar ao trabalho, estudar ou resolver compromissos. Esse cenário, porém, vem mudando e revela uma transformação no comportamento de quem vive na cidade, com os aplicativos de transporte ganhando espaço como opção de deslocamento.
O transporte de passageiros por aplicativo já faz parte da rotina de uma parcela significativa da população da Região Administrativa de Araçatuba. Segundo pesquisa divulgada essa semana da Fundação Seade, 68% dos moradores da região afirmam utilizar esse tipo de serviço, seja com frequência ou de vez em quando.
Os dados fazem parte do estudo Mobilidade da população e transporte de passageiros por aplicativos, elaborado a partir de uma pesquisa realizada pelo Seade com moradores de 18 anos ou mais do Estado de São Paulo. O levantamento ouviu 8.189 pessoas entre maio e junho de 2026.
Na Região Administrativa de Araçatuba, 19% dos entrevistados disseram utilizar aplicativos de transporte com frequência, enquanto outros 49% recorrem ao serviço de vez em quando. Já 32% afirmaram não utilizar essa modalidade.
O percentual de uso na região fica abaixo da média estadual. Em São Paulo, 26% da população utiliza aplicativos com frequência e 50% de vez em quando, totalizando 76% que recorrem ao serviço em algum grau. A Região Administrativa de Araçatuba aparece entre as áreas paulistas com menores índices de utilização.
Jovens estão entre os que mais utilizam
O levantamento também mostra uma diferença importante de acordo com a faixa etária. Cerca de 79% das pessoas de até 29 anos costumam utilizar transporte por aplicativo. Entre as pessoas de 30 a 44 anos, o índice chega a 78%, enquanto fica em 75% entre os moradores de 45 a 59 anos e em 72% entre aqueles com 60 anos ou mais.
Considerando apenas o uso frequente, os jovens também aparecem na liderança: 33% das pessoas de até 29 anos utilizam aplicativos frequentemente, contra 24% entre 30 e 44 anos, 26% na faixa de 45 a 59 anos e 25% entre aqueles com 60 anos ou mais.
Uso dos aplicativos está aumentando
Além de medir quem utiliza o serviço, a pesquisa analisou como esse comportamento mudou nos 12 meses anteriores ao levantamento.
Entre os paulistas que utilizam transporte por aplicativo, 40% disseram que aumentaram a frequência de uso. Outros 13% afirmaram que não utilizavam anteriormente e passaram a utilizar, enquanto 27% mantiveram o mesmo ritmo e 20% reduziram a utilização.
Aplicativo convive com carro, ônibus e moto
A pesquisa mostra que os moradores do Estado de São Paulo combinam diferentes alternativas para se deslocar. Além dos aplicativos, 67% afirmaram utilizar carro próprio, 57% transporte público, 33% táxi e 30% motocicleta.
O levantamento também aponta que 67% dos paulistas consideram que o transporte por aplicativo reduziu a necessidade de utilizar carro próprio. Entre os usuários frequentes, a proporção chega a 80%.
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