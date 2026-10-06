06 de outubro de 2026
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NOVOS TEMPOS

68% usam transporte por aplicativo na região de Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Agência Brasil
Pesquisa do Seade mostra mudança no comportamento de deslocamento em 2026
Pesquisa do Seade mostra mudança no comportamento de deslocamento em 2026

Por muito tempo, quem precisava se deslocar por Araçatuba tinha no transporte coletivo urbano e até no mototáxi algumas das principais alternativas para chegar ao trabalho, estudar ou resolver compromissos. Esse cenário, porém, vem mudando e revela uma transformação no comportamento de quem vive na cidade, com os aplicativos de transporte ganhando espaço como opção de deslocamento.

O transporte de passageiros por aplicativo já faz parte da rotina de uma parcela significativa da população da Região Administrativa de Araçatuba. Segundo pesquisa divulgada essa semana da Fundação Seade, 68% dos moradores da região afirmam utilizar esse tipo de serviço, seja com frequência ou de vez em quando.

Os dados fazem parte do estudo Mobilidade da população e transporte de passageiros por aplicativos, elaborado a partir de uma pesquisa realizada pelo Seade com moradores de 18 anos ou mais do Estado de São Paulo. O levantamento ouviu 8.189 pessoas entre maio e junho de 2026.
Na Região Administrativa de Araçatuba, 19% dos entrevistados disseram utilizar aplicativos de transporte com frequência, enquanto outros 49% recorrem ao serviço de vez em quando. Já 32% afirmaram não utilizar essa modalidade.

O percentual de uso na região fica abaixo da média estadual. Em São Paulo, 26% da população utiliza aplicativos com frequência e 50% de vez em quando, totalizando 76% que recorrem ao serviço em algum grau. A Região Administrativa de Araçatuba aparece entre as áreas paulistas com menores índices de utilização.

Jovens estão entre os que mais utilizam

O levantamento também mostra uma diferença importante de acordo com a faixa etária. Cerca de 79% das pessoas de até 29 anos costumam utilizar transporte por aplicativo. Entre as pessoas de 30 a 44 anos, o índice chega a 78%, enquanto fica em 75% entre os moradores de 45 a 59 anos e em 72% entre aqueles com 60 anos ou mais.

Considerando apenas o uso frequente, os jovens também aparecem na liderança: 33% das pessoas de até 29 anos utilizam aplicativos frequentemente, contra 24% entre 30 e 44 anos, 26% na faixa de 45 a 59 anos e 25% entre aqueles com 60 anos ou mais.

Uso dos aplicativos está aumentando

Além de medir quem utiliza o serviço, a pesquisa analisou como esse comportamento mudou nos 12 meses anteriores ao levantamento.

Entre os paulistas que utilizam transporte por aplicativo, 40% disseram que aumentaram a frequência de uso. Outros 13% afirmaram que não utilizavam anteriormente e passaram a utilizar, enquanto 27% mantiveram o mesmo ritmo e 20% reduziram a utilização.

Aplicativo convive com carro, ônibus e moto

A pesquisa mostra que os moradores do Estado de São Paulo combinam diferentes alternativas para se deslocar. Além dos aplicativos, 67% afirmaram utilizar carro próprio, 57% transporte público, 33% táxi e 30% motocicleta.

O levantamento também aponta que 67% dos paulistas consideram que o transporte por aplicativo reduziu a necessidade de utilizar carro próprio. Entre os usuários frequentes, a proporção chega a 80%.

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