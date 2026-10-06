O comércio de Araçatuba e Birigui terá horários diferenciados nos próximos dias por causa do Dia das Crianças, celebrado na segunda-feira (12). A data deve movimentar principalmente as lojas que vendem brinquedos, roupas, eletrônicos e outros produtos destinados ao público infantil.
Em Araçatuba, conforme o calendário divulgado pela entidade representativa do comércio, as lojas poderão funcionar em horário especial no sábado (10), das 9h às 16h. No domingo (11), o comércio permanecerá fechado. Já na segunda-feira (12), feriado, o funcionamento está previsto das 9h às 15h, respeitando também as regras estabelecidas nos acordos coletivos de cada estabelecimento.
Em Birigui, o calendário da Associação Comercial prevê expediente ampliado na sexta-feira (9), com atendimento até as 22h. No sábado (10), as lojas poderão funcionar até as 16h. Na segunda-feira (12), feriado do Dia das Crianças, o comércio estará fechado.
Além das compras, o feriado prolongado também costuma movimentar outros setores da economia regional, como restaurantes, bares, serviços e atividades de lazer. A circulação maior de consumidores pode beneficiar estabelecimentos que recebem famílias durante o período.
Cuidados nas compras
O consumidor deve ficar atento principalmente às informações presentes nas embalagens dos brinquedos. Produtos destinados às crianças devem apresentar a identificação e a certificação do Inmetro, além da indicação da faixa etária recomendada.
Também é importante verificar se o produto possui informações claras sobre fabricante, composição, riscos e instruções de uso. No caso de eletrônicos, vale conferir voltagem, garantia, assistência técnica e condições oferecidas pelo estabelecimento.
A troca de produtos também merece atenção. Em compras realizadas presencialmente, a loja não é obrigada a trocar um produto apenas porque o consumidor mudou de ideia, embora algumas empresas ofereçam essa possibilidade por política própria. Quando há defeito, porém, existem regras específicas previstas pelo Código de Defesa do Consumidor.
Para compras pela internet, telefone ou outros meios fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem, em regra, o direito de desistir da compra em até sete dias a partir do recebimento do produto.
Antes de finalizar a compra, a recomendação é guardar nota fiscal, comprovantes e informações sobre a política de troca da loja. Em caso de dúvida ou problema, o consumidor pode procurar o Procon.
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