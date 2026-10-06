O comércio de Araçatuba e Birigui terá horários diferenciados nos próximos dias por causa do Dia das Crianças, celebrado na segunda-feira (12). A data deve movimentar principalmente as lojas que vendem brinquedos, roupas, eletrônicos e outros produtos destinados ao público infantil.

Em Araçatuba, conforme o calendário divulgado pela entidade representativa do comércio, as lojas poderão funcionar em horário especial no sábado (10), das 9h às 16h. No domingo (11), o comércio permanecerá fechado. Já na segunda-feira (12), feriado, o funcionamento está previsto das 9h às 15h, respeitando também as regras estabelecidas nos acordos coletivos de cada estabelecimento.

Em Birigui, o calendário da Associação Comercial prevê expediente ampliado na sexta-feira (9), com atendimento até as 22h. No sábado (10), as lojas poderão funcionar até as 16h. Na segunda-feira (12), feriado do Dia das Crianças, o comércio estará fechado.