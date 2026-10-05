Um homem de 45 anos, procurado pela Justiça por furto, foi preso pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (5), em Birigui. A captura ocorreu durante patrulhamento da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), na Vila Bandeirante.
Segundo a Polícia Militar, a equipe patrulhava o bairro quando avistou o homem em via pública e decidiu abordá-lo.
Durante consulta aos sistemas policiais, os PMs constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.
A ordem judicial estava relacionada a uma condenação por furto, com pena de dois anos de reclusão, em regime fechado.
Após a confirmação do mandado, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Birigui, com apoio de uma equipe do Comando de Grupo Patrulha.
A ocorrência foi apresentada à autoridade policial e, após os procedimentos de polícia judiciária, o homem permaneceu à disposição da Justiça.
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