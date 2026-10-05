Um homem de 45 anos, procurado pela Justiça por furto, foi preso pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (5), em Birigui. A captura ocorreu durante patrulhamento da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), na Vila Bandeirante.

Segundo a Polícia Militar, a equipe patrulhava o bairro quando avistou o homem em via pública e decidiu abordá-lo.

Durante consulta aos sistemas policiais, os PMs constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.