05 de outubro de 2026
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FORAGIDO CAPTURADO

Procurado por furto é preso pela Rocam em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem de 45 anos tinha mandado de prisão relacionado a condenação de dois anos de reclusão em regime fechado
Homem de 45 anos tinha mandado de prisão relacionado a condenação de dois anos de reclusão em regime fechado

Um homem de 45 anos, procurado pela Justiça por furto, foi preso pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (5), em Birigui. A captura ocorreu durante patrulhamento da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), na Vila Bandeirante.

Segundo a Polícia Militar, a equipe patrulhava o bairro quando avistou o homem em via pública e decidiu abordá-lo.

Durante consulta aos sistemas policiais, os PMs constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.

A ordem judicial estava relacionada a uma condenação por furto, com pena de dois anos de reclusão, em regime fechado.

Após a confirmação do mandado, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Birigui, com apoio de uma equipe do Comando de Grupo Patrulha.

A ocorrência foi apresentada à autoridade policial e, após os procedimentos de polícia judiciária, o homem permaneceu à disposição da Justiça.

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