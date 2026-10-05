Um homem de 39 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (5) após ser encontrado com grande quantidade de fios, aparentemente utilizados em instalações de telefonia, no bairro Concórdia, em Araçatuba. Com ele, a Guarda Civil Municipal (GCM) também apreendeu um alicate de corte e uma faca.

A abordagem ocorreu durante patrulhamento preventivo da Equipe Delta da GCM pela avenida José Teles de Menezes.

Segundo o registro policial, os guardas foram procurados por um morador que preferiu não se identificar. Ele informou ter contido um homem que carregava grande quantidade de fios e levantou a suspeita de que o material pudesse ser produto de furto.