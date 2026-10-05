05 de outubro de 2026
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MATERIAL APREENDIDO

Homem é preso com grande quantidade de fios em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Suspeito de 39 anos disse à GCM que havia encontrado o material, mas não soube indicar onde; origem dos fios será investigada pela Polícia Civil
Suspeito de 39 anos disse à GCM que havia encontrado o material, mas não soube indicar onde; origem dos fios será investigada pela Polícia Civil

Um homem de 39 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (5) após ser encontrado com grande quantidade de fios, aparentemente utilizados em instalações de telefonia, no bairro Concórdia, em Araçatuba. Com ele, a Guarda Civil Municipal (GCM) também apreendeu um alicate de corte e uma faca.

A abordagem ocorreu durante patrulhamento preventivo da Equipe Delta da GCM pela avenida José Teles de Menezes.

Segundo o registro policial, os guardas foram procurados por um morador que preferiu não se identificar. Ele informou ter contido um homem que carregava grande quantidade de fios e levantou a suspeita de que o material pudesse ser produto de furto.

Os agentes foram até o local e abordaram o homem. Questionado sobre a procedência dos fios, ele afirmou que havia encontrado o material, mas não soube informar onde nem explicar as circunstâncias em que teria feito a descoberta.

Durante a revista, os GCMs localizaram ainda um alicate de corte e uma faca.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial com o material apreendido. Após o registro da ocorrência, permaneceu preso à disposição da Justiça.

Origem será investigada

A procedência dos fios ainda será apurada pela Polícia Civil. Até o registro da ocorrência, não havia confirmação de que o material fosse produto de furto.

A investigação deverá verificar a origem dos fios e se há registro de crime relacionado ao material apreendido.

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