Um homem de 39 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (5) após ser encontrado com grande quantidade de fios, aparentemente utilizados em instalações de telefonia, no bairro Concórdia, em Araçatuba. Com ele, a Guarda Civil Municipal (GCM) também apreendeu um alicate de corte e uma faca.
A abordagem ocorreu durante patrulhamento preventivo da Equipe Delta da GCM pela avenida José Teles de Menezes.
Segundo o registro policial, os guardas foram procurados por um morador que preferiu não se identificar. Ele informou ter contido um homem que carregava grande quantidade de fios e levantou a suspeita de que o material pudesse ser produto de furto.
Os agentes foram até o local e abordaram o homem. Questionado sobre a procedência dos fios, ele afirmou que havia encontrado o material, mas não soube informar onde nem explicar as circunstâncias em que teria feito a descoberta.
Durante a revista, os GCMs localizaram ainda um alicate de corte e uma faca.
O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial com o material apreendido. Após o registro da ocorrência, permaneceu preso à disposição da Justiça.
Origem será investigada
A procedência dos fios ainda será apurada pela Polícia Civil. Até o registro da ocorrência, não havia confirmação de que o material fosse produto de furto.
A investigação deverá verificar a origem dos fios e se há registro de crime relacionado ao material apreendido.
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