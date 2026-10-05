O Rondon da Cobrac, em Araçatuba, voltará a funcionar nesta terça-feira (6), a partir das 7h, dois dias após o desabamento de parte da cobertura durante o forte temporal que atingiu a cidade no domingo (4).
A reabertura foi anunciada pela administração do estabelecimento após avaliação técnica. Segundo a empresa, a análise apontou que o imóvel apresenta condições de segurança para receber novamente clientes e funcionários.
O horário anunciado para a retomada, às 7h, coincide com o horário regular de abertura da unidade de segunda-feira a sábado informado pelo Supermercados Rondon.
O desabamento ocorreu na manhã de domingo e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar e Defesa Civil. O servidor público municipal Manoel Ferreira de Lima morreu na ocorrência.
Manoel trabalhava havia 38 anos na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp). Ele foi sepultado nesta segunda-feira (5), no Cemitério Jardim da Luz.
A unidade permaneceu fechada nesta segunda-feira por medida de segurança. Em manifestação divulgada após a ocorrência, o Supermercados Rondon lamentou a morte do cliente, manifestou solidariedade às pessoas atingidas e informou que estava colaborando com as autoridades responsáveis.
Após a conclusão da avaliação técnica, a empresa comunicou a retomada das atividades e agradeceu a compreensão dos clientes durante o período em que a loja permaneceu fechada.
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