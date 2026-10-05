O Rondon da Cobrac, em Araçatuba, voltará a funcionar nesta terça-feira (6), a partir das 7h, dois dias após o desabamento de parte da cobertura durante o forte temporal que atingiu a cidade no domingo (4).

A reabertura foi anunciada pela administração do estabelecimento após avaliação técnica. Segundo a empresa, a análise apontou que o imóvel apresenta condições de segurança para receber novamente clientes e funcionários.

O horário anunciado para a retomada, às 7h, coincide com o horário regular de abertura da unidade de segunda-feira a sábado informado pelo Supermercados Rondon.