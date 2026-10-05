O vereador de Araçatuba João Pedro Pugina (PL) classificou como uma “grande conquista” o resultado obtido na disputa para deputado estadual nas Eleições 2026. Apesar dos 58.337 votos, ele não conseguiu uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e terminou como segundo suplente do partido.

Pugina fez uma live nas redes sociais minutos após o fim da apuração e agradeceu aos eleitores. Aos 26 anos, destacou o resultado alcançado em sua primeira disputa por uma vaga na Assembleia.

“Não tenho nem palavras para descrever o que estou sentindo nesse momento, porque eu sou vereador de uma cidade do interior de São Paulo e jamais imaginei que viveria isso com meus 26 anos”, afirmou.