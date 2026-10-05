O vereador de Araçatuba João Pedro Pugina (PL) classificou como uma “grande conquista” o resultado obtido na disputa para deputado estadual nas Eleições 2026. Apesar dos 58.337 votos, ele não conseguiu uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e terminou como segundo suplente do partido.
Pugina fez uma live nas redes sociais minutos após o fim da apuração e agradeceu aos eleitores. Aos 26 anos, destacou o resultado alcançado em sua primeira disputa por uma vaga na Assembleia.
“Não tenho nem palavras para descrever o que estou sentindo nesse momento, porque eu sou vereador de uma cidade do interior de São Paulo e jamais imaginei que viveria isso com meus 26 anos”, afirmou.
Em Araçatuba, Pugina recebeu 20.270 votos, cerca de 34,7% de toda a votação obtida por ele no Estado. Durante a transmissão, também destacou os votos conquistados em outros municípios.
Pugina fica na segunda suplência do PL
Entre os candidatos do PL, Pugina terminou na 29ª posição. O partido conquistou 27 cadeiras e, dessa forma, o vereador de Araçatuba ficou como segundo suplente.
Thiago Auricchio, com 59.942 votos, ficou com a última vaga conquistada pelo PL. Paulo Kogos recebeu 59.545 votos e terminou como primeiro suplente. Pugina ficou logo atrás, com 58.337.
Durante a live, Pugina afirmou acreditar que poderá assumir uma cadeira ao longo da próxima legislatura. Ele citou como possibilidade a eventual saída de algum deputado eleito para ocupar outro cargo.
“As chances de acessarmos uma cadeira são altas, porque ainda temos a eleição do Flávio Bolsonaro, eu tenho certeza que ele irá ganhar, e alguém pode ocupar algum Ministério no governo dele e, assim, a nossa cadeira poderá ser acessada”, declarou.
A possibilidade mencionada pelo vereador, entretanto, depende de acontecimentos futuros. A eventual convocação de suplentes está condicionada à abertura de vagas na bancada durante a legislatura.
“Nós ainda vamos comemorar essa vaga para deputado estadual. O futuro é nosso”, finalizou.
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