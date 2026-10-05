O ex-prefeito de Araçatuba Dilador Borges (PSD) afirmou estar de “coração tranquilo” após não conseguir uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) nas eleições deste domingo (4). Com 65.589 votos, ele terminou a disputa como segundo suplente do PSD.

Dilador publicou um pronunciamento nas redes sociais para agradecer o apoio recebido durante a campanha.

“Foi uma caminhada bonita, honesta e feita ao lado de muita gente que acredita na nossa região. Recebo cada voto com gratidão e respeito. Sigo de cabeça erguida e coração agradecido”, escreveu.

Mais da metade dos votos veio de Araçatuba