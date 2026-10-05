O ex-prefeito de Araçatuba Dilador Borges (PSD) afirmou estar de “coração tranquilo” após não conseguir uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) nas eleições deste domingo (4). Com 65.589 votos, ele terminou a disputa como segundo suplente do PSD.
Dilador publicou um pronunciamento nas redes sociais para agradecer o apoio recebido durante a campanha.
“Foi uma caminhada bonita, honesta e feita ao lado de muita gente que acredita na nossa região. Recebo cada voto com gratidão e respeito. Sigo de cabeça erguida e coração agradecido”, escreveu.
Mais da metade dos votos veio de Araçatuba
Dilador teve em Araçatuba 35.484 votos, o equivalente a aproximadamente 54,1% de toda a votação que recebeu no Estado.
O desempenho fez dele o candidato a deputado estadual mais votado no município. João Pedro Pugina (PL) ficou em segundo lugar na votação local, com 20.270 votos.
Apesar da votação expressiva em seu principal reduto eleitoral, Dilador não conquistou uma das 94 cadeiras da Assembleia.
Araçatuba, portanto, continuará sem um deputado estadual diretamente ligado ao município no início da próxima legislatura. Dilador e Pugina chegaram a aparecer entre os eleitos durante parte da apuração de domingo, mas perderam as vagas conforme a totalização avançou e modificou a distribuição das cadeiras pelo sistema proporcional.
Segundo suplente do PSD
Dilador terminou como o 11º candidato mais votado do PSD. O partido conquistou nove cadeiras na Assembleia e, com isso, o ex-prefeito ficou na segunda suplência
Isso significa que Dilador poderá assumir um mandato durante a legislatura caso ocorram situações que abram vaga para os suplentes do partido, conforme as regras eleitorais.
A situação não seria inédita em sua trajetória política. Dilador já exerceu mandato na Alesp anteriormente como suplente, antes de comandar a Prefeitura de Araçatuba por dois mandatos.
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