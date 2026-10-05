A segunda-feira (5) foi de limpeza, retirada de árvores e avaliação dos estragos provocados pelo temporal que atingiu Araçatuba na manhã de domingo (4). Equipes da Sosp (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos) e da Monte Azul foram distribuídas por diferentes pontos da cidade para os trabalhos de recuperação.
A Defesa Civil municipal contabilizou 42 ocorrências envolvendo quedas de árvores. Segundo a Defesa Civil do Estado, as rajadas de vento chegaram a 112 km/h em Araçatuba.
“O nosso trabalho ao longo do domingo e da madrugada de segunda foi atender, juntamente com o Corpo de Bombeiros, os locais mais críticos para que as vias fossem desobstruídas”, afirmou à reportagem o coordenador da Defesa Civil de Araçatuba, Eduardo Cardozo.
Entre as ocorrências com árvores, seis envolviam contato ou proximidade com a rede elétrica energizada. Nesses casos, as equipes precisaram aguardar o desligamento da energia pela CPFL Paulista para realizar o serviço com segurança.
O trabalho emergencial se estendeu pela madrugada. Segundo a Prefeitura, as equipes atuaram até por volta de 1h30 desta segunda-feira. A operação mobilizou, além da Defesa Civil e dos Bombeiros, agentes de diferentes órgãos municipais e forças de segurança.
Casas atingidas
No Jardim Iporã, parte da cobertura de um sobrado foi lançada sobre outra residência, danificando o telhado. Com os estragos e a chuva, a água atingiu cômodos do imóvel. O Fundo Social prestou auxílio aos moradores, inclusive com o fornecimento de colchões.
No bairro Pinheiros, a Defesa Civil acompanha duas residências que apresentaram rachaduras associadas a infiltrações. Os moradores deixaram os imóveis e foram para casas de parentes.
Uma nova vistoria foi programada para verificar se houve evolução dos danos e avaliar as condições das edificações.
No Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, onde são realizadas competições promovidas pela ABQM (Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha), o temporal derrubou tendas e provocou danos em estruturas metálicas e na rede elétrica. O local também passaria por nova avaliação.
Moradores ainda sem energia
Mais de 30 horas depois do vendaval, moradores de Araçatuba ainda permaneciam sem energia elétrica nesta segunda-feira.
Segundo a CPFL Paulista, às 15h20, 99% da rede elétrica da cidade já havia sido restabelecida.
“As equipes da distribuidora permanecem em campo e trabalham para normalizar o fornecimento no menor prazo possível, priorizando os atendimentos conforme a gravidade de cada ocorrência”, informou a empresa.
A Defesa Civil mantém atenção aos locais atingidos nos próximos dias. Uma das preocupações é o solo encharcado, que pode aumentar o risco envolvendo árvores, estruturas e imóveis afetados pelo temporal.
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