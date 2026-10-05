A segunda-feira (5) foi de limpeza, retirada de árvores e avaliação dos estragos provocados pelo temporal que atingiu Araçatuba na manhã de domingo (4). Equipes da Sosp (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos) e da Monte Azul foram distribuídas por diferentes pontos da cidade para os trabalhos de recuperação.

A Defesa Civil municipal contabilizou 42 ocorrências envolvendo quedas de árvores. Segundo a Defesa Civil do Estado, as rajadas de vento chegaram a 112 km/h em Araçatuba.

“O nosso trabalho ao longo do domingo e da madrugada de segunda foi atender, juntamente com o Corpo de Bombeiros, os locais mais críticos para que as vias fossem desobstruídas”, afirmou à reportagem o coordenador da Defesa Civil de Araçatuba, Eduardo Cardozo.