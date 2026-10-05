05 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
CRIME ELEITORAL

Homem é detido por boca de urna em Aracanguá

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem Ilustrativa
O homem foi encaminhado até a delegacia, prestou depoimento e foi liberado
O homem foi encaminhado até a delegacia, prestou depoimento e foi liberado

Um homem foi conduzido à delegacia por suspeita de boca de urna na tarde deste domingo (4), em Santo Antônio do Aracanguá.

Segundo a Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento quando teriam flagrado o homem distribuindo material de propaganda eleitoral nas proximidades de uma escola, no bairro Vicentinópolis.

Homem foi ouvido e liberado

De acordo com a PM, a conduta caracterizaria, em tese, crime eleitoral de boca de urna.

Diante da situação, os policiais encaminharam o homem ao Distrito Policial. Ele prestou depoimento e, posteriormente, foi liberado após as providências cabíveis.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários