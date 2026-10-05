Um homem foi conduzido à delegacia por suspeita de boca de urna na tarde deste domingo (4), em Santo Antônio do Aracanguá.
Segundo a Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento quando teriam flagrado o homem distribuindo material de propaganda eleitoral nas proximidades de uma escola, no bairro Vicentinópolis.
Homem foi ouvido e liberado
De acordo com a PM, a conduta caracterizaria, em tese, crime eleitoral de boca de urna.
Diante da situação, os policiais encaminharam o homem ao Distrito Policial. Ele prestou depoimento e, posteriormente, foi liberado após as providências cabíveis.
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