Um homem foi conduzido à delegacia por suspeita de boca de urna na tarde deste domingo (4), em Santo Antônio do Aracanguá.

Segundo a Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento quando teriam flagrado o homem distribuindo material de propaganda eleitoral nas proximidades de uma escola, no bairro Vicentinópolis.

Homem foi ouvido e liberado

De acordo com a PM, a conduta caracterizaria, em tese, crime eleitoral de boca de urna.