Araçatuba viveu uma das viradas mais marcantes da apuração das Eleições 2026. Depois de alimentar a expectativa de voltar a ter representantes na Assembleia Legislativa de São Paulo, a cidade terminou o primeiro turno, neste domingo (4), sem eleger candidatos locais para deputado estadual ou deputado federal.
Durante boa parte da totalização, o cenário chegou a ser diferente. Com cerca de 88% das urnas apuradas, o ex-prefeito Dilador Borges (PSD) e o vereador João Pedro Pugina (PL) apareciam momentaneamente entre os candidatos que conquistavam cadeiras na Alesp. Com o avanço da apuração, porém, os dois perderam posições e terminaram na condição de suplentes.
Mesmo sem a cadeira, Dilador encerrou a disputa com uma votação expressiva: 65.589 votos em todo o Estado, sendo 35.484 somente em Araçatuba. Pugina recebeu 58.337 votos no total, dos quais 20.270 foram obtidos no município.
A votação, contudo, não foi suficiente para garantir uma vaga dentro da composição final de seus respectivos partidos. O PSD conquistou nove cadeiras na Alesp, enquanto o PL ficou com 27, deixando Dilador e Pugina fora da relação de eleitos.
Experiência e renovação
Dilador Borges tentava retornar à Assembleia Legislativa após já ter ocupado uma cadeira como suplente. O político também comandou a Prefeitura de Araçatuba por dois mandatos.
Já João Pedro Pugina, de 26 anos, disputou sua primeira eleição para deputado estadual após conquistar, em 2024, uma cadeira na Câmara Municipal de Araçatuba com 5.530 votos, tornando-se o vereador mais votado daquela eleição na cidade.
Na disputa pela Câmara dos Deputados, o candidato mais votado em Araçatuba foi o vereador Ícaro Morales (MDB), que somou 27.726 votos em todo o Estado, sendo 20.966 no município.
Apesar das votações expressivas dos candidatos locais, Araçatuba encerrou o primeiro turno sem representante eleito diretamente pela cidade na Câmara dos Deputados.
Os mais votados para deputado estadual em Araçatuba
1. Dilador Borges Damasceno (PSD) — 35.484 votos
2. João Pedro Trevisan Pugina (PL) — 20.270 votos
3. Filipe Augusto Fornari Montanholi (Republicanos) — 5.558 votos
4. Maria Eduarda Campopiano Monteiro (PL) — 3.946 votos
5. Luis Henrique Gonçalves Machado Boatto (Solidariedade) — 3.448 votos
6. Maria Izabel Azevedo Noronha (PT) — 1.367 votos
7. Eduardo Matarazzo Suplicy (PT) — 1.224 votos
8. Sofia Favero (PSOL) — 1.083 votos
9. Carlos Alberto Giannasi (PSOL) — 1.066 votos
10. Reinaldo de Souza Alguz (MDB) — 978 votos
Os mais votados para deputado federal em Araçatuba
1. Ícaro Lopes Morales (MDB) — 20.966 votos
2. Lucas Pavanato de Oliveira (PL) — 13.630 votos
3. Edna Flor (Podemos) — 7.284 votos
4. Aparecido Saraiva da Rocha (Avante) — 5.398 votos
5. Erika Hilton (PSOL) — 3.559 votos
6. Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL) — 3.364 votos
7. Flávio Roberto Salatino (PRD) — 2.933 votos
8. Renato Antonio Bolsonaro (PL) — 1.995 votos
9. Sâmia de Souza Bomfim (PSOL) — 1.636 votos
10. Kim Patroca Kataguiri (Missão) — 1.583 votos
Os resultados oficiais da eleição podem ser acompanhados na página de resultados do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).
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