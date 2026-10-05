Araçatuba viveu uma das viradas mais marcantes da apuração das Eleições 2026. Depois de alimentar a expectativa de voltar a ter representantes na Assembleia Legislativa de São Paulo, a cidade terminou o primeiro turno, neste domingo (4), sem eleger candidatos locais para deputado estadual ou deputado federal.

Durante boa parte da totalização, o cenário chegou a ser diferente. Com cerca de 88% das urnas apuradas, o ex-prefeito Dilador Borges (PSD) e o vereador João Pedro Pugina (PL) apareciam momentaneamente entre os candidatos que conquistavam cadeiras na Alesp. Com o avanço da apuração, porém, os dois perderam posições e terminaram na condição de suplentes.

Mesmo sem a cadeira, Dilador encerrou a disputa com uma votação expressiva: 65.589 votos em todo o Estado, sendo 35.484 somente em Araçatuba. Pugina recebeu 58.337 votos no total, dos quais 20.270 foram obtidos no município.