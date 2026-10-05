A Polícia Civil de Araçatuba investiga as circunstâncias da morte de Aparecida Jovina Bonfim, de 68 anos, ocorrida neste domingo (4), após ela permanecer internada por cerca de três semanas na Santa Casa de Araçatuba. A mulher havia sido hospitalizada depois de sofrer uma queda dentro de casa e fraturar o fêmur.
De acordo com o registro policial, o acidente aconteceu em 13 de setembro, por volta das 14h. Conforme o relato prestado pela filha da vítima, Aparecida estava preparando comida e colocando alimento para o gato quando uma tampinha caiu no chão.
Ao se abaixar para pegar o objeto, a mulher teria sentido tontura, perdido o equilíbrio e caído. A filha informou à polícia que a mãe sofria de labirintite.
Após a queda, familiares acionaram o Samu, que encaminhou Aparecida para atendimento médico. Na unidade hospitalar, exames apontaram uma fratura no fêmur, sendo necessária a realização de cirurgia.
Segundo o relato registrado pela família, após o procedimento cirúrgico, Aparecida não teria recuperado a consciência. A equipe médica realizou novos exames para investigar a situação e, conforme informações repassadas aos familiares, foi identificado um AVC (acidente vascular cerebral) isquêmico no lado esquerdo.
Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 11h50 de domingo, a filha recebeu a informação de que a mãe havia morrido.
A causa da morte, entretanto, não foi determinada pelo médico responsável, sendo necessário o encaminhamento do corpo ao Instituto Médico-Legal (IML) para a realização de exame necroscópico.
A Polícia Civil registrou a ocorrência e requisitou o exame de corpo de delito necroscópico. O procedimento deverá auxiliar na identificação da causa da morte.
O caso foi registrado para investigação.
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