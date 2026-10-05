A Polícia Civil de Araçatuba investiga as circunstâncias da morte de Aparecida Jovina Bonfim, de 68 anos, ocorrida neste domingo (4), após ela permanecer internada por cerca de três semanas na Santa Casa de Araçatuba. A mulher havia sido hospitalizada depois de sofrer uma queda dentro de casa e fraturar o fêmur.

De acordo com o registro policial, o acidente aconteceu em 13 de setembro, por volta das 14h. Conforme o relato prestado pela filha da vítima, Aparecida estava preparando comida e colocando alimento para o gato quando uma tampinha caiu no chão.

Ao se abaixar para pegar o objeto, a mulher teria sentido tontura, perdido o equilíbrio e caído. A filha informou à polícia que a mãe sofria de labirintite.