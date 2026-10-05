A Folha da Região divulga os falecimentos e sepultamentos programados para esta segunda-feira (5), com informações sobre idade, locais e horários dos velórios e cerimônias de despedida.
As informações foram reunidas a partir dos dados fornecidos pelos serviços funerários.
Araçatuba
NATAL PEREIRA DE SOUZA, 70 anos
Velório: Capela Saudade, com início às 8h desta segunda-feira
Sepultamento: Cemitério Recanto de Paz, às 14h30
YOLANDA DAS NEVES HIAL, 82 anos
Velório: Capela Saudade, com início às 8h
Sepultamento: Cemitério Jardim da Luz, às 15h
APARECIDA JOVINA BONFIM, 68 anos
Velório: Capela Saudade, com início à 1h15
Sepultamento: Cemitério de Bilac, às 16h, com saída de Araçatuba
OSVALDO ANTONIO APARECIDO, 79 anos
Velório: Capela Prestes Maia, com início às 8h30
Sepultamento: Cemitério Jardim da Luz, às 16h30
MANOEL FERREIRA DE LIMA, 61 anos
Velório: Capela Prestes Maia
Sepultamento: Cemitério Jardim da Luz, às 17h
OSMILDO RODRIGUES, 69 anos
Velório: Capela Prestes Maia, com início às 12h
Sepultamento: Cemitério Jardim da Luz. Horário ainda não informado
Birigui
LUZANIRA ROMANA DE OLIVEIRA, 63 anos
Falecimento: 4 de outubro de 2026
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui, com início às 7h desta segunda-feira
Sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui, às 14h
CARMEN ANHÊ PERES, conhecida como Tia Carminha, 92 anos
Falecimento: 5 de outubro de 2026
Velório: Capela Bom Pastor, Sala Suíte 2, com início às 7h30
Sepultamento: Cemitério da Saudade, com saída às 15h
A Folha da Região manifesta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de despedida.
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