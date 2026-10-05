A Folha da Região divulga os falecimentos e sepultamentos programados para esta segunda-feira (5), com informações sobre idade, locais e horários dos velórios e cerimônias de despedida.

As informações foram reunidas a partir dos dados fornecidos pelos serviços funerários.

Araçatuba

NATAL PEREIRA DE SOUZA, 70 anos

Velório: Capela Saudade, com início às 8h desta segunda-feira

Sepultamento: Cemitério Recanto de Paz, às 14h30