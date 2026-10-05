Um homem de 46 anos foi preso durante uma ocorrência de tráfico de drogas na madrugada de sábado (3), no bairro Vila Bandeirantes, em Birigui. A ação da Polícia Militar resultou na apreensão de porções de cocaína e maconha, além de dois aparelhos celulares.

A ocorrência teve início durante patrulhamento preventivo realizado pela equipe policial na região. Segundo informações obtidas pelos policiais, havia suspeita de que drogas estariam sendo comercializadas nas proximidades do cruzamento das ruas Egídio Navarro e São Francisco.

Durante a ronda, os militares identificaram uma movimentação considerada suspeita em um imóvel. Quando a equipe se aproximou para realizar a abordagem, um dos indivíduos que estava no local fugiu, passando por imóveis vizinhos.