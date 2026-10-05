Um homem de 46 anos foi preso durante uma ocorrência de tráfico de drogas na madrugada de sábado (3), no bairro Vila Bandeirantes, em Birigui. A ação da Polícia Militar resultou na apreensão de porções de cocaína e maconha, além de dois aparelhos celulares.
A ocorrência teve início durante patrulhamento preventivo realizado pela equipe policial na região. Segundo informações obtidas pelos policiais, havia suspeita de que drogas estariam sendo comercializadas nas proximidades do cruzamento das ruas Egídio Navarro e São Francisco.
Durante a ronda, os militares identificaram uma movimentação considerada suspeita em um imóvel. Quando a equipe se aproximou para realizar a abordagem, um dos indivíduos que estava no local fugiu, passando por imóveis vizinhos.
Os policiais continuaram as diligências e abordaram outro homem que estava no imóvel. Conforme o registro da ocorrência, ele teria resistido à ação e tentado impedir a entrada dos policiais na residência.
Diante da situação, outras equipes foram acionadas para prestar apoio. O homem acabou sendo contido e preso.
Drogas são encontradas durante vistoria
Na sequência, os policiais realizaram uma vistoria no imóvel e localizaram 13 porções de uma substância semelhante à cocaína e dez invólucros contendo material semelhante à maconha.
Também foram apreendidos dois aparelhos celulares, que foram apresentados juntamente com as substâncias à autoridade policial.
O homem foi levado inicialmente ao Pronto-Socorro Municipal, onde passou por avaliação médica. Depois, foi conduzido à unidade policial, acompanhado do material apreendido.
A ocorrência foi apresentada à autoridade competente, que adotou as medidas de polícia judiciária cabíveis. As circunstâncias do caso e a eventual participação de outras pessoas deverão ser apuradas durante a investigação.
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