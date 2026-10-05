Um homem de 45 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (2), após, segundo o relato da vítima, ameaçar de morte a própria mãe, de 63 anos, e provocar danos na residência onde ela estava, no bairro Jardim Marister, em Birigui.

A ocorrência foi atendida por uma equipe da PM após o acionamento para uma situação de violência doméstica. No endereço, os policiais conversaram com a mulher, que relatou ter sido ameaçada pelo filho e informou que ele teria danificado o portão da residência, além de alguns utensílios domésticos.

Após colher as primeiras informações, os policiais iniciaram buscas para localizar o suspeito. O homem foi encontrado nas proximidades do imóvel e abordado pela equipe.

Durante a busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado com o suspeito. Diante dos relatos apresentados pela vítima e das circunstâncias verificadas no atendimento, os policiais deram voz de prisão em flagrante.