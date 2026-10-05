A Câmara Municipal de Penápolis realiza nesta segunda-feira (5), a partir das 19h, sessão ordinária com sete projetos em pauta para votação. Entre as propostas, estão investimentos superiores a R$ 2,1 milhões na área de saneamento, repasses para entidades assistenciais, aquisição de um micro-ônibus para o transporte coletivo e mudanças na estrutura do Conselho Municipal de Cultura.
Um dos principais destaques da pauta é a mensagem nº 173, encaminhada pelo Executivo, que prevê a celebração de convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).
A proposta autoriza o município a receber R$ 2.145.857,91 em recursos não reembolsáveis do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). O dinheiro será destinado à substituição de emissários e à execução de melhorias nas Estações de Tratamento de Esgoto Maria Chica e Santa Terezinha.
Entidades também estão na pauta
Outro projeto, a mensagem nº 174, autoriza a Prefeitura a realizar a cessão de 800 lanches aos participantes do Bom Odori, evento promovido com participação da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Penápolis.
Também serão analisadas propostas relacionadas ao repasse de recursos provenientes de emendas impositivas dos vereadores.
A mensagem nº 176 prevê o repasse de R$ 95 mil à Associação Unidos pela Vida, enquanto a mensagem nº 177 autoriza a transferência de R$ 45 mil para a Associação Vila da Infância da Igreja Metodista.
Transporte coletivo terá novo investimento
A pauta ainda inclui a mensagem nº 179, que trata de uma suplementação orçamentária de R$ 590 mil para a aquisição de um micro-ônibus destinado ao Transporte Coletivo do município.
Já a mensagem nº 180 prevê suplementação orçamentária de R$ 91 mil para a Empresa Municipal de Urbanização de Penápolis (EMURPE).
Por fim, os vereadores deverão analisar a mensagem nº 182, que propõe a reestruturação do Conselho Municipal de Cultura, estabelecendo mudanças em sua organização e funcionamento.
Sessão terá transmissão ao vivo
A sessão começa às 19h e poderá ser acompanhada ao vivo pela população. A transmissão será realizada pela TV Câmara, no canal 14 da TV a cabo, além das plataformas digitais da Câmara Municipal, incluindo Facebook, YouTube e o site oficial.
Os textos completos dos sete projetos e demais documentos relacionados à sessão podem ser consultados no portal da Câmara Municipal de Penápolis, na área destinada à Sessão Plenária/Próxima Sessão.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.