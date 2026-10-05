A Câmara Municipal de Penápolis realiza nesta segunda-feira (5), a partir das 19h, sessão ordinária com sete projetos em pauta para votação. Entre as propostas, estão investimentos superiores a R$ 2,1 milhões na área de saneamento, repasses para entidades assistenciais, aquisição de um micro-ônibus para o transporte coletivo e mudanças na estrutura do Conselho Municipal de Cultura.

Um dos principais destaques da pauta é a mensagem nº 173, encaminhada pelo Executivo, que prevê a celebração de convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

A proposta autoriza o município a receber R$ 2.145.857,91 em recursos não reembolsáveis do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). O dinheiro será destinado à substituição de emissários e à execução de melhorias nas Estações de Tratamento de Esgoto Maria Chica e Santa Terezinha.

Entidades também estão na pauta