Um homem de 50 anos morreu após ser atropelado na noite de domingo (4), na Avenida Primo Ferraza, no bairro João Crevelaro, em Birigui. O acidente aconteceu por volta das 22h40.
Identificado como Antonio Marcos Ferreira, o homem foi atingido por um veículo e recebeu atendimento após o acidente. Segundo o registro policial, quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima já havia sido socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos.
Durante o atendimento da ocorrência, policiais receberam informações de populares sobre o possível paradeiro do veículo envolvido. O automóvel foi localizado e os militares fizeram contato inicialmente com um homem que se apresentou como passageiro.
Motorista apresenta versão sobre o acidente
Conforme relatado à polícia, o passageiro afirmou que Antonio Marcos teria atravessado a avenida de maneira repentina, não permitindo que o motorista tivesse tempo suficiente para evitar a colisão.
O passageiro também declarou que chegou a deixar o veículo para prestar auxílio à vítima. Posteriormente, porém, os ocupantes deixaram o local após relatarem que teriam sido ameaçados por pessoas que estavam nas proximidades.
O motorista, de 36 anos, foi localizado e apresentou uma versão semelhante à relatada pelo passageiro. Ele também afirmou que o pedestre teria atravessado repentinamente a via.
Ainda segundo o registro, o condutor declarou ser habilitado e relatou ter consumido cerveja durante a tarde. Ele concordou em fornecer material para a realização de exame de dosagem alcoólica.
Investigação deverá esclarecer dinâmica
Neste primeiro momento, o motorista não foi preso em flagrante. A autoridade policial considerou que ainda existem dúvidas a serem esclarecidas sobre a dinâmica do atropelamento e sobre eventual responsabilidade criminal do condutor.
Também foi considerado, segundo o registro, que o motorista possui habilitação regular e que sua saída do local teria ocorrido, conforme a versão apresentada, após ameaças feitas por populares.
O caso será encaminhado à Polícia Civil, que deverá instaurar inquérito para apurar as circunstâncias do acidente e verificar eventual responsabilidade pelo ocorrido.
O corpo de Antonio Marcos Ferreira foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde deverá passará por exame necroscópico, posteriormente será liberado aos familiares para velório e sepultamento.
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