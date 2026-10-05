Um homem de 50 anos morreu após ser atropelado na noite de domingo (4), na Avenida Primo Ferraza, no bairro João Crevelaro, em Birigui. O acidente aconteceu por volta das 22h40.

Identificado como Antonio Marcos Ferreira, o homem foi atingido por um veículo e recebeu atendimento após o acidente. Segundo o registro policial, quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima já havia sido socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos.

Durante o atendimento da ocorrência, policiais receberam informações de populares sobre o possível paradeiro do veículo envolvido. O automóvel foi localizado e os militares fizeram contato inicialmente com um homem que se apresentou como passageiro.

Motorista apresenta versão sobre o acidente