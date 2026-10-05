05 de outubro de 2026
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FATAL

Pedestre de 50 anos morre após atropelamento em avenida

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Homem foi socorrido, mas nao resistiu
Homem foi socorrido, mas nao resistiu

Um homem de 50 anos morreu após ser atropelado na noite de domingo (4), na Avenida Primo Ferraza, no bairro João Crevelaro, em Birigui. O acidente aconteceu por volta das 22h40.

Identificado como Antonio Marcos Ferreira, o homem foi atingido por um veículo e recebeu atendimento após o acidente. Segundo o registro policial, quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima já havia sido socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos.

Durante o atendimento da ocorrência, policiais receberam informações de populares sobre o possível paradeiro do veículo envolvido. O automóvel foi localizado e os militares fizeram contato inicialmente com um homem que se apresentou como passageiro.

Motorista apresenta versão sobre o acidente

Conforme relatado à polícia, o passageiro afirmou que Antonio Marcos teria atravessado a avenida de maneira repentina, não permitindo que o motorista tivesse tempo suficiente para evitar a colisão.

O passageiro também declarou que chegou a deixar o veículo para prestar auxílio à vítima. Posteriormente, porém, os ocupantes deixaram o local após relatarem que teriam sido ameaçados por pessoas que estavam nas proximidades.

O motorista, de 36 anos, foi localizado e apresentou uma versão semelhante à relatada pelo passageiro. Ele também afirmou que o pedestre teria atravessado repentinamente a via.

Ainda segundo o registro, o condutor declarou ser habilitado e relatou ter consumido cerveja durante a tarde. Ele concordou em fornecer material para a realização de exame de dosagem alcoólica.

Investigação deverá esclarecer dinâmica

Neste primeiro momento, o motorista não foi preso em flagrante. A autoridade policial considerou que ainda existem dúvidas a serem esclarecidas sobre a dinâmica do atropelamento e sobre eventual responsabilidade criminal do condutor.
Também foi considerado, segundo o registro, que o motorista possui habilitação regular e que sua saída do local teria ocorrido, conforme a versão apresentada, após ameaças feitas por populares.

O caso será encaminhado à Polícia Civil, que deverá instaurar inquérito para apurar as circunstâncias do acidente e verificar eventual responsabilidade pelo ocorrido.

O corpo de Antonio Marcos Ferreira foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde deverá passará por exame necroscópico, posteriormente será liberado aos familiares para velório e sepultamento.

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