Araçatuba caminha para voltar a ter representação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) após quatro anos sem um deputado estadual ligado diretamente à cidade. Com 88% da apuração das eleições deste domingo (4), Dilador Borges (PSD) somava 65.282 votos, enquanto João Pedro Pugina (PL) aparecia com 55.620 votos em todo o Estado.
Os números colocam os dois candidatos de Araçatuba em posição relevante na disputa pelas 94 cadeiras da Assembleia. O resultado, entretanto, ainda é parcial. Como a eleição para deputado estadual segue o sistema proporcional, a definição das vagas depende não apenas da votação individual dos candidatos, mas também do desempenho de seus partidos e da distribuição das cadeiras.
A confirmação da eleição de cada candidato, portanto, deve acompanhar a classificação divulgada pela Justiça Eleitoral à medida que a totalização avança.
Pugina amplia votação após estreia na Câmara
Aos 26 anos, Pugina disputa sua segunda eleição. Ele ganhou projeção eleitoral em 2024, quando foi eleito vereador de Araçatuba pelo PL com 5.530 votos, a maior votação entre os candidatos à Câmara Municipal naquele pleito.
Dois anos depois, deixou uma disputa restrita ao município para concorrer a uma das 94 cadeiras da Assembleia Legislativa. Com 88% da apuração, sua votação estadual já superava 55 mil votos, cerca de dez vezes o resultado obtido na eleição municipal de 2024.
Pugina se apresenta politicamente como conservador e cristão. A própria biografia institucional da Câmara de Araçatuba registra esse perfil e sua atuação em projetos sociais e missionários.
Dilador tenta retornar à Assembleia
Para Dilador, a eleição representa uma tentativa de retorno ao Legislativo paulista depois de uma trajetória que inclui duas passagens consecutivas pela Prefeitura de Araçatuba.
Ele foi eleito prefeito em 2016, com 58.190 votos, e reeleito em 2020, quando recebeu 41.161 votos. Antes disso, disputou a Prefeitura em 2008 e 2012.
A relação de Dilador com a Assembleia Legislativa é anterior aos mandatos de prefeito. Em 2010, concorreu a deputado estadual pelo PSDB e recebeu 62.338 votos, ficando como suplente. Em 2013, assumiu uma cadeira na Alesp durante licença de Bruno Covas, então secretário estadual do Meio Ambiente.
Dilador voltou a disputar o cargo em 2014 e obteve 71.027 votos, novamente ficando na suplência.
Depois de concluir o segundo mandato como prefeito, no fim de 2024, deixou o PSDB e filiou-se ao PSD em 2025, iniciando a articulação para retornar à disputa estadual. A candidatura foi lançada oficialmente em agosto deste ano.
Araçatuba busca recuperar representação
A disputa deste domingo pode mudar um cenário que já dura quatro anos. Araçatuba chegou às eleições de 2026 com sete candidatos a deputado estadual ligados ao município, em busca de recuperar uma cadeira na Assembleia.
Pugina e Dilador aparecem, nesta etapa da apuração, como os candidatos locais com votação capaz de colocá-los na disputa por vagas. A definição, entretanto, depende da conclusão da totalização e da distribuição das cadeiras entre os partidos pelo sistema proporcional.
Os números desta reportagem correspondem ao cenário registrado com 88% da apuração e serão atualizados conforme o avanço da totalização oficial.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.