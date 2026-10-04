Araçatuba caminha para voltar a ter representação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) após quatro anos sem um deputado estadual ligado diretamente à cidade. Com 88% da apuração das eleições deste domingo (4), Dilador Borges (PSD) somava 65.282 votos, enquanto João Pedro Pugina (PL) aparecia com 55.620 votos em todo o Estado.

Os números colocam os dois candidatos de Araçatuba em posição relevante na disputa pelas 94 cadeiras da Assembleia. O resultado, entretanto, ainda é parcial. Como a eleição para deputado estadual segue o sistema proporcional, a definição das vagas depende não apenas da votação individual dos candidatos, mas também do desempenho de seus partidos e da distribuição das cadeiras.

A confirmação da eleição de cada candidato, portanto, deve acompanhar a classificação divulgada pela Justiça Eleitoral à medida que a totalização avança.

Pugina amplia votação após estreia na Câmara