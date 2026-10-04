A apuração das Eleições Gerais de 2026 em Araçatuba terminou com 100% das 493 seções totalizadas. Na disputa pela Presidência, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 65,32% dos votos válidos, com 70.541 votos.
Lula (PT) ficou com 26,56%, somando 28.666 votos. Na sequência aparecem Escritor Augusto Cury (Avante), com 3,21% (3.469 votos), Renan Santos (Missão), com 2,38% (2.567), e Ronaldo Caiado (PSD), com 2,07% (2.238).
Ao todo, foram registrados 112.599 votos para presidente, sendo 107.988 votos válidos, segundo os dados exibidos no sistema de resultados.
Tarcísio também termina na liderança
Na disputa pelo governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) terminou a apuração em Araçatuba com 75,03% dos votos, totalizando 76.346 votos.
Fernando Haddad (PT) ficou com 24,39%, ou 24.815 votos. Os demais candidatos tiveram percentuais inferiores a 1%.
A tela de resultados indica 100% das seções totalizadas e classifica a eleição para governador como “matematicamente definida (eleito)”.
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