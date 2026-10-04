A apuração das Eleições Gerais de 2026 em Araçatuba terminou com 100% das 493 seções totalizadas. Na disputa pela Presidência, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 65,32% dos votos válidos, com 70.541 votos.

Lula (PT) ficou com 26,56%, somando 28.666 votos. Na sequência aparecem Escritor Augusto Cury (Avante), com 3,21% (3.469 votos), Renan Santos (Missão), com 2,38% (2.567), e Ronaldo Caiado (PSD), com 2,07% (2.238).

Ao todo, foram registrados 112.599 votos para presidente, sendo 107.988 votos válidos, segundo os dados exibidos no sistema de resultados.

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