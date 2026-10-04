A apuração parcial das Eleições Gerais de 2026 mostra uma vantagem expressiva de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência em Araçatuba. Com 8,92% das seções totalizadas, o candidato aparece com 67,23% dos votos válidos, o equivalente a 6.367 votos.

O ex-presidente Lula (PT) ocupa a segunda colocação, com 24,70%, ou 2.339 votos.

Na sequência aparecem Escritor Augusto Cury (Avante), com 3,18% (301 votos); Ronaldo Caiado (PSD), com 1,97% (187); e Renan Santos (Missão), com 2,39% (226).

Tarcísio abre vantagem ainda maior