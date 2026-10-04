A apuração parcial das Eleições Gerais de 2026 mostra uma vantagem expressiva de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência em Araçatuba. Com 8,92% das seções totalizadas, o candidato aparece com 67,23% dos votos válidos, o equivalente a 6.367 votos.
O ex-presidente Lula (PT) ocupa a segunda colocação, com 24,70%, ou 2.339 votos.
Na sequência aparecem Escritor Augusto Cury (Avante), com 3,18% (301 votos); Ronaldo Caiado (PSD), com 1,97% (187); e Renan Santos (Missão), com 2,39% (226).
Tarcísio abre vantagem ainda maior
Na disputa pelo governo de São Paulo, o cenário é ainda mais favorável ao atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele soma 76,30% dos votos, com 6.911 votos.
Fernando Haddad (PT) aparece em segundo lugar, com 23,17%, ou 2.099 votos. Os demais candidatos registram percentuais inferiores a 1%.
Até o momento, foram contabilizados 9.762 votos para presidente e 9.740 para governador em Araçatuba. A apuração ainda está em andamento, e os números podem mudar conforme novas seções forem totalizadas.
Os dados exibidos na imagem são parciais e correspondem ao momento registrado no sistema de resultados.
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