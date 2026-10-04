A votação das Eleições 2026 terminou de forma tranquila em Araçatuba neste domingo (4), apesar dos transtornos provocados pelo forte temporal que atingiu a cidade. Ao longo do dia, 12 escolas que funcionavam como locais de votação ficaram sem energia elétrica. Mesmo assim, não houve registro de crime eleitoral nem prisões relacionadas ao pleito.
Das 12 unidades afetadas pela falta de energia, quatro receberam geradores cedidos pela CPFL Paulista. Nas outras oito escolas, as urnas eletrônicas conseguiram funcionar com as baterias até o encerramento da votação.
Segundo a chefe do Cartório Eleitoral da 299ª Zona Eleitoral, Fabiana Camargo, apesar das dificuldades causadas pelo temporal, o dia transcorreu de forma tranquila e a votação terminou sem maiores problemas.
Duas urnas precisaram ser substituídas
Na 299ª Zona Eleitoral, nenhuma urna eletrônica precisou ser trocada durante o domingo. Já na 11ª Zona Eleitoral, houve duas substituições.
Uma delas ocorreu na Escola Estadual Cristiano Olsen. A outra troca aconteceu no CEEJA. Além disso, a Justiça Eleitoral precisou lidar com a falta de energia em diferentes pontos da cidade. Ainda assim, as baterias dos equipamentos e os geradores permitiram a continuidade da votação nos locais afetados.
Primeiras urnas chegam ao cartório
Por volta das 18h, uma hora depois do encerramento da votação, as primeiras urnas começaram a chegar ao Cartório Eleitoral de Araçatuba.
Os primeiros equipamentos recebidos vieram das escolas Leonísia de Castro e Jorge Correa. Com a chegada das urnas, teve início o trabalho para a apuração dos resultados.
A juíza eleitoral Camila Portero também destacou o trabalho das equipes envolvidas na eleição. Segundo ela, a atuação conjunta contribuiu para que a votação fosse concluída com êxito, mesmo diante dos problemas provocados pelo temporal.
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