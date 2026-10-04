A votação das Eleições 2026 terminou de forma tranquila em Araçatuba neste domingo (4), apesar dos transtornos provocados pelo forte temporal que atingiu a cidade. Ao longo do dia, 12 escolas que funcionavam como locais de votação ficaram sem energia elétrica. Mesmo assim, não houve registro de crime eleitoral nem prisões relacionadas ao pleito.

Das 12 unidades afetadas pela falta de energia, quatro receberam geradores cedidos pela CPFL Paulista. Nas outras oito escolas, as urnas eletrônicas conseguiram funcionar com as baterias até o encerramento da votação.

Segundo a chefe do Cartório Eleitoral da 299ª Zona Eleitoral, Fabiana Camargo, apesar das dificuldades causadas pelo temporal, o dia transcorreu de forma tranquila e a votação terminou sem maiores problemas.

Duas urnas precisaram ser substituídas