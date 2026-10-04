Com a apuração nacional avançando para cerca de 30%, Flávio Bolsonaro (PL) permanece à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Presidência da República neste domingo (4).

Na parcial consultada pela Folha da Região, Flávio tinha 50,65% dos votos válidos, com aproximadamente 19,61 milhões de votos. Lula aparecia com 41,25%, ou cerca de 15,97 milhões.

A diferença entre os dois candidatos era de aproximadamente 3,64 milhões de votos.