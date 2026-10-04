Com a apuração nacional avançando para cerca de 30%, Flávio Bolsonaro (PL) permanece à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Presidência da República neste domingo (4).
Na parcial consultada pela Folha da Região, Flávio tinha 50,65% dos votos válidos, com aproximadamente 19,61 milhões de votos. Lula aparecia com 41,25%, ou cerca de 15,97 milhões.
A diferença entre os dois candidatos era de aproximadamente 3,64 milhões de votos.
Na sequência apareciam Augusto Cury (Avante), com 2,93%; Ronaldo Caiado (PSD), com 2,40%; e Renan Santos (Missão), com 2,27%.
Os números são parciais e continuam sujeitos a alterações. Segundo o TSE, a totalização é atualizada à medida que os boletins das urnas são transmitidos e processados pela Justiça Eleitoral.
Acompanhe a apuração
Os eleitores podem acompanhar, em tempo real, a totalização dos votos pelo Portal Resultados, plataforma oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O sistema permite consultar a apuração por Estado, município e cargo.
Clique aqui para acompanhar a apuração oficial do TSE
Resultado pode mudar
Nesta fase, o percentual nacional não deve ser interpretado como uma amostra uniforme do eleitorado brasileiro. A velocidade de totalização varia entre Estados e municípios, e a composição geográfica dos votos já contabilizados pode mudar ao longo da apuração.
Por isso, a posição dos candidatos e seus percentuais podem se alterar conforme avançar a entrada dos resultados das diferentes regiões do País.
O TSE permite acompanhar a totalização nacional e também consultar o avanço dos resultados por Estado e município.
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