A apuração para presidente da República entrou na reta final na noite deste domingo (4). Às 20h55, com 96,44% das seções totalizadas, Flávio Bolsonaro (PL) aparecia com 47,51% dos votos válidos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tinha 44,59%.
De acordo com os dados exibidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Flávio somava 54.597.783 votos, contra 51.237.187 de Lula. A diferença entre os dois candidatos era de 3.360.596 votos.
A nova parcial mostra redução da distância registrada anteriormente. Com 84,96% das seções totalizadas, Flávio tinha 48,47% e Lula, 43,49%, com uma diferença de 4.998.492 votos. Agora, a distância caiu para 2,92 pontos percentuais e cerca de 3,36 milhões de votos.
Das 499.248 seções existentes no País, 481.493 já haviam sido totalizadas, restando 17.755 no momento registrado pela consulta.
Como nenhum candidato alcançava mais da metade dos votos válidos nesta parcial, o cenário apontava para a realização de segundo turno, mas a definição oficial dependia da conclusão da totalização e da confirmação da Justiça Eleitoral.
Os números são parciais e permanecem sujeitos a alterações até o encerramento da apuração.
Acompanhe a apuração
Os eleitores podem acompanhar, em tempo real, a totalização dos votos pelo Portal Resultados, plataforma oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O sistema permite consultar a apuração por Estado, município e cargo.
Clique aqui para acompanhar a apuração oficial do TSE
Matéria atualizada às 21h02
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