A apuração para presidente da República entrou na reta final na noite deste domingo (4). Às 20h55, com 96,44% das seções totalizadas, Flávio Bolsonaro (PL) aparecia com 47,51% dos votos válidos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tinha 44,59%.

De acordo com os dados exibidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Flávio somava 54.597.783 votos, contra 51.237.187 de Lula. A diferença entre os dois candidatos era de 3.360.596 votos.

A nova parcial mostra redução da distância registrada anteriormente. Com 84,96% das seções totalizadas, Flávio tinha 48,47% e Lula, 43,49%, com uma diferença de 4.998.492 votos. Agora, a distância caiu para 2,92 pontos percentuais e cerca de 3,36 milhões de votos.