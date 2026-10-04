A apuração para presidente da República chegou a 84,96% das seções totalizadas na noite deste domingo (4). Na parcial das 19h45, Flávio Bolsonaro (PL) aparecia com 48,47% dos votos válidos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tinha 43,49%.

De acordo com os dados exibidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Flávio somava 48.704.246 votos, contra 43.705.754 de Lula. A diferença entre os dois candidatos era de 4.998.492 votos.

A nova parcial mantém o movimento observado desde que a totalização ultrapassou a metade. Às 19h06, com 64,81% das seções totalizadas, Flávio tinha 49,58% e Lula, 42,25%. Agora, com 84,96%, a distância percentual entre os dois passou de 7,33 para 4,98 pontos percentuais.