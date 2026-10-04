A apuração para presidente da República chegou a 84,96% das seções totalizadas na noite deste domingo (4). Na parcial das 19h45, Flávio Bolsonaro (PL) aparecia com 48,47% dos votos válidos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tinha 43,49%.
De acordo com os dados exibidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Flávio somava 48.704.246 votos, contra 43.705.754 de Lula. A diferença entre os dois candidatos era de 4.998.492 votos.
A nova parcial mantém o movimento observado desde que a totalização ultrapassou a metade. Às 19h06, com 64,81% das seções totalizadas, Flávio tinha 49,58% e Lula, 42,25%. Agora, com 84,96%, a distância percentual entre os dois passou de 7,33 para 4,98 pontos percentuais.
Na parcial atual, já haviam sido totalizadas 424.153 das 499.248 seções do País. O sistema registrava 105.444.248 votos, dos quais 100.491.132 eram nominais.
Os números ainda são parciais e podem sofrer alterações até a conclusão da totalização.
Acompanhe a apuração
Os eleitores podem acompanhar, em tempo real, a totalização dos votos pelo Portal Resultados, plataforma oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O sistema permite consultar a apuração por Estado, município e cargo.
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