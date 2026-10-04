Bois escaparam de um frigorífico na tarde deste domingo (4), em Araçatuba, e invadiram a Rodovia Elieser Montenegro Magalhães. A presença dos animais provocou a interdição da pista enquanto equipes trabalham para capturá-los.

Segundo informações apuradas até o momento, um dos bois teria sido abatido pela Polícia Militar após apresentar comportamento agressivo. A informação ainda deverá ser confirmada oficialmente.

Caminhão bloqueia animais

Durante a operação, um caminhão foi colocado atravessado na rodovia para impedir que os bois avançassem pela pista. Alguns animais, porém, conseguiram passar pelo bloqueio.