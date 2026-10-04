Bois escaparam de um frigorífico na tarde deste domingo (4), em Araçatuba, e invadiram a Rodovia Elieser Montenegro Magalhães. A presença dos animais provocou a interdição da pista enquanto equipes trabalham para capturá-los.
Segundo informações apuradas até o momento, um dos bois teria sido abatido pela Polícia Militar após apresentar comportamento agressivo. A informação ainda deverá ser confirmada oficialmente.
Caminhão bloqueia animais
Durante a operação, um caminhão foi colocado atravessado na rodovia para impedir que os bois avançassem pela pista. Alguns animais, porém, conseguiram passar pelo bloqueio.
De acordo com as informações iniciais, parte do rebanho chegou à Rodovia Marechal Rondon, ampliando a mobilização das equipes.
Operação continua
Equipes da Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar, IDR e ViaRondon participam da ocorrência para localizar e capturar os animais.
A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região. A ocorrência permanecia em andamento no momento da publicação.
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