A apuração das Eleições 2026 começa a partir das 17h deste domingo (4), pelo horário de Brasília, após o encerramento da votação em todo o país. Os resultados serão divulgados à medida que os boletins das urnas forem recebidos e processados pela Justiça Eleitoral.

Acompanhe a apuração

Os eleitores podem acompanhar, em tempo real, a totalização dos votos pelo Portal Resultados, plataforma oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O sistema permite consultar a apuração por Estado, município e cargo.

Ao encerrar a votação, cada urna contabiliza os votos daquela seção e gera o Boletim de Urna (BU). Esses dados são transmitidos à Justiça Eleitoral e reunidos na totalização dos resultados.