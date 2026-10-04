A apuração das Eleições 2026 começa a partir das 17h deste domingo (4), pelo horário de Brasília, após o encerramento da votação em todo o país. Os resultados serão divulgados à medida que os boletins das urnas forem recebidos e processados pela Justiça Eleitoral.
Acompanhe a apuração
Os eleitores podem acompanhar, em tempo real, a totalização dos votos pelo Portal Resultados, plataforma oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O sistema permite consultar a apuração por Estado, município e cargo.
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Ao encerrar a votação, cada urna contabiliza os votos daquela seção e gera o Boletim de Urna (BU). Esses dados são transmitidos à Justiça Eleitoral e reunidos na totalização dos resultados.
O acompanhamento poderá ser feito em tempo real pelo sistema Resultados do TSE, que permite consultar a votação por estado e município, além dos números para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
A votação termina às 17h, mas quem estiver na fila nesse horário ainda terá direito de votar.
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