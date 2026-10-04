O Supermercados Rondon informou que a unidade Cobrac, em Araçatuba, não funcionará nesta segunda-feira (5) após o desabamento de parte da cobertura que deixou uma pessoa morta e outras feridas neste domingo (4).

Em sua primeira manifestação oficial após a ocorrência, a empresa lamentou a morte de um cliente e manifestou solidariedade aos familiares da vítima e às demais pessoas atingidas.