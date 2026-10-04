04 de outubro de 2026
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APÓS DESABAMENTO

Rondon fecha loja Cobrac nesta segunda após morte de cliente

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Empresa lamentou morte no desabamento e informou que unidade permanecerá fechada por segurança; lojas Jussara, Ipanema e Umuarama abrem normalmente
Empresa lamentou morte no desabamento e informou que unidade permanecerá fechada por segurança; lojas Jussara, Ipanema e Umuarama abrem normalmente

O Supermercados Rondon informou que a unidade Cobrac, em Araçatuba, não funcionará nesta segunda-feira (5) após o desabamento de parte da cobertura que deixou uma pessoa morta e outras feridas neste domingo (4).

Em sua primeira manifestação oficial após a ocorrência, a empresa lamentou a morte de um cliente e manifestou solidariedade aos familiares da vítima e às demais pessoas atingidas.

“O Supermercados Rondon S.A. lamenta profundamente o falecimento de um cliente, vítima do desabamento parcial da cobertura da loja Cobrac na manhã deste domingo, e se solidariza com seus familiares e com as pessoas atingidas.”

A vítima fatal do desabamento foi Manoel Ferreira de Lima, de 54 anos, servidor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp) de Araçatuba havia 38 anos.

A empresa agradeceu o atendimento prestado pelas equipes de emergência e de saúde e informou que está “colaborando integralmente com as autoridades responsáveis”.

Segundo a nota, o fechamento da unidade Cobrac nesta segunda-feira será mantido por segurança. As lojas Jussara, Ipanema e Umuarama funcionarão normalmente.

O Rondon informou ainda que continuará acompanhando a situação junto às autoridades e divulgará novas informações por seus canais oficiais.

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