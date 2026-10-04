Confira os velórios e sepultamentos programados para este domingo (4), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários.

APARECIDO MARIANO – Araçatuba

Idade: 71 anos

Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Preste Maia

Data e horário do velório: 04/10/2026, às 08h30

Local do sepultamento: CEMITÉRIO RECANTO DE PAZ

Horário previsto para o sepultamento: 04/10/2026, às 17