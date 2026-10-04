04 de outubro de 2026
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LUTO

Veja o obituário deste domingo (4) em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Confira os velórios e sepultamentos programados para este domingo (4)
Confira os velórios e sepultamentos programados para este domingo (4)

Confira os velórios e sepultamentos programados para este domingo (4), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários.

APARECIDO MARIANO – Araçatuba
Idade: 71 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Preste Maia
Data e horário do velório: 04/10/2026, às 08h30
Local do sepultamento: CEMITÉRIO RECANTO DE PAZ
Horário previsto para o sepultamento: 04/10/2026, às 17

DOSOLINA FÁVARO FUZETTI– Araçatuba
Idade: 89 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudades
Data e horário do velório: 04/10/2026, às 08h30
Local do sepultamento: CEMITÉRIO RECANTO DE PAZ
Horário previsto para o sepultamento: 04/10/2026, às 17h

Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.

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