Confira os velórios e sepultamentos programados para este domingo (4), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários.
APARECIDO MARIANO – Araçatuba
Idade: 71 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Preste Maia
Data e horário do velório: 04/10/2026, às 08h30
Local do sepultamento: CEMITÉRIO RECANTO DE PAZ
Horário previsto para o sepultamento: 04/10/2026, às 17
DOSOLINA FÁVARO FUZETTI– Araçatuba
Idade: 89 anos
Local do velório: Capela Cardassi da Avenida Saudades
Data e horário do velório: 04/10/2026, às 08h30
Local do sepultamento: CEMITÉRIO RECANTO DE PAZ
Horário previsto para o sepultamento: 04/10/2026, às 17h
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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