A falta de energia elétrica afetou uma urna eletrônica na Escola Estadual Professor Abranche José, no bairro Ipanema, em Araçatuba, neste domingo (4). Segundo informações do Cartório Eleitoral, a bateria do equipamento de uma das seções se esgotou durante o período sem fornecimento de energia.
Apesar do problema, a votação no colégio eleitoral não chegou a ser paralisada. A ocorrência ficou restrita a uma das urnas.
Com a chegada de um gerador à escola, o fornecimento de energia foi restabelecido e a votação ocorre normalmente no local.
Seção registra fila após problema com urna
No entanto, a seção onde a urna ficou sem bateria registra fila de eleitores nesta tarde. A espera ocorre após o período em que o equipamento ficou impossibilitado de receber votos. Nas demais seções da Escola Estadual Professor Abranche José, a votação segue normalmente.
O gerador garante o fornecimento de energia para a continuidade dos trabalhos no colégio eleitoral.
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