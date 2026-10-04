A falta de energia elétrica afetou uma urna eletrônica na Escola Estadual Professor Abranche José, no bairro Ipanema, em Araçatuba, neste domingo (4). Segundo informações do Cartório Eleitoral, a bateria do equipamento de uma das seções se esgotou durante o período sem fornecimento de energia.

Apesar do problema, a votação no colégio eleitoral não chegou a ser paralisada. A ocorrência ficou restrita a uma das urnas.

Com a chegada de um gerador à escola, o fornecimento de energia foi restabelecido e a votação ocorre normalmente no local.

Seção registra fila após problema com urna