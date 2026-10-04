04 de outubro de 2026
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VOTAÇÃO LENTA

Falta de energia afeta urna e provoca fila em seção de Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Vitor Moretti | Folha da Região
Bateria de urna se esgotou na Escola Estadual Professor Abranche José; gerador foi levado ao local e votação ocorre normalmente
Bateria de urna se esgotou na Escola Estadual Professor Abranche José; gerador foi levado ao local e votação ocorre normalmente

A falta de energia elétrica afetou uma urna eletrônica na Escola Estadual Professor Abranche José, no bairro Ipanema, em Araçatuba, neste domingo (4). Segundo informações do Cartório Eleitoral, a bateria do equipamento de uma das seções se esgotou durante o período sem fornecimento de energia.

Apesar do problema, a votação no colégio eleitoral não chegou a ser paralisada. A ocorrência ficou restrita a uma das urnas.

Com a chegada de um gerador à escola, o fornecimento de energia foi restabelecido e a votação ocorre normalmente no local.

Seção registra fila após problema com urna

No entanto, a seção onde a urna ficou sem bateria registra fila de eleitores nesta tarde. A espera ocorre após o período em que o equipamento ficou impossibilitado de receber votos. Nas demais seções da Escola Estadual Professor Abranche José, a votação segue normalmente.

O gerador garante o fornecimento de energia para a continuidade dos trabalhos no colégio eleitoral.

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