O major do Corpo de Bombeiros que comandou o atendimento à ocorrência no Rondon da Cobrac relata, em entrevista, o trabalho das equipes após o desabamento de parte do teto do supermercado na manhã deste domingo (4), em Araçatuba.
Cinco pessoas foram atingidas: Manoel Ferreira de Lima, de 54 anos, morreu no local, e outras quatro foram socorridas. Manoel era servidor da Prefeitura Municipal de Araçatuba. Duas vítimas chegaram a ser retiradas dos escombros.
A forte tempestade que atingiu a cidade deixou estragos em diferentes pontos. Segundo informações apresentadas pelos Bombeiros durante o atendimento, os ventos chegaram a mais de 100 km/h.
No Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, tendas, lonas e outras estruturas montadas para as competições da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM) foram derrubadas. A entidade informou que não houve feridos e que os animais estão em segurança.
Os vídeos reunidos pela Folha da Região mostram a entrevista do major dos Bombeiros, a mobilização das equipes de emergência no Rondon da Cobrac e os danos provocados pela tempestade em diferentes pontos de Araçatuba.
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