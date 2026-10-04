O major do Corpo de Bombeiros que comandou o atendimento à ocorrência no Rondon da Cobrac relata, em entrevista, o trabalho das equipes após o desabamento de parte do teto do supermercado na manhã deste domingo (4), em Araçatuba.

Cinco pessoas foram atingidas: Manoel Ferreira de Lima, de 54 anos, morreu no local, e outras quatro foram socorridas. Manoel era servidor da Prefeitura Municipal de Araçatuba. Duas vítimas chegaram a ser retiradas dos escombros.

A forte tempestade que atingiu a cidade deixou estragos em diferentes pontos. Segundo informações apresentadas pelos Bombeiros durante o atendimento, os ventos chegaram a mais de 100 km/h.