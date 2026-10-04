O domingo de votação em Araçatuba, que até então transcorria de forma tranquila, foi marcado por um forte temporal. Rajadas de vento que chegaram a 112 quilômetros por hora deixaram um cenário de danos em diferentes pontos da cidade.

A ocorrência mais grave foi registrada no Rondon da Cobrac, onde parte do teto desabou. Uma pessoa morreu e outras quatro foram socorridas.

A vítima fatal foi Manoel Ferreira de Lima, de 54 anos, servidor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp) de Araçatuba havia 38 anos. Ele estava no supermercado no momento do desabamento.