O domingo de votação em Araçatuba, que até então transcorria de forma tranquila, foi marcado por um forte temporal. Rajadas de vento que chegaram a 112 quilômetros por hora deixaram um cenário de danos em diferentes pontos da cidade.
A ocorrência mais grave foi registrada no Rondon da Cobrac, onde parte do teto desabou. Uma pessoa morreu e outras quatro foram socorridas.
A vítima fatal foi Manoel Ferreira de Lima, de 54 anos, servidor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp) de Araçatuba havia 38 anos. Ele estava no supermercado no momento do desabamento.
Segundo o Corpo de Bombeiros, Manoel ficou sob os escombros e foi retirado já sem vida pelas equipes de resgate.
Um homem de 67 anos foi atendido e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal com traumatismo cranioencefálico e trauma lombar. Uma mulher, de 44 anos, também foi levada à unidade com trauma no membro superior esquerdo.
Outro homem, de 54 anos, foi encaminhado à Santa Casa com traumatismo no tórax. Segundo a assessoria do hospital, ele estava consciente e apresentava quadro clínico estável, embora permanecesse em atendimento e realizando exames complementares.
A quarta pessoa socorrida foi Kyoko Kubo, atingida por escombros dentro do supermercado. Ela sofreu um corte no cotovelo.
Teto desaba durante temporal
O desabamento ocorreu por volta das 10h, no estabelecimento localizado na rua Conde Francisco Matarazzo. Parte do teto desabou sobre a área de hortifrúti. Kyoko estava no local e foi atingida pelos escombros.
“De repente foi tudo ao chão. Dois tijolos me atingiram, mas o senhor que estava do meu lado caiu, não sei se ele vai sair dessa”, contou à reportagem, ainda abalada.
Funcionárias do supermercado que estavam do lado de fora também relataram momentos de tensão. Stefany Correia deixou o local correndo após o desabamento. “Eu só escutei o barulho e, quando vi, já estava tudo no chão. Um cenário de destruição”, relatou.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil atuaram no resgate.
Inicialmente, havia a possibilidade de outras pessoas estarem sob os escombros. Após sucessivas varreduras, porém, as equipes não localizaram outras vítimas.
A área permaneceu isolada para o trabalho da perícia. Em avaliação inicial, foi informado que não havia indicação de risco imediato de novos desabamentos. Um engenheiro da Prefeitura faria uma nova vistoria para avaliar as condições da estrutura.
Quedas de árvores e falta de energia
O temporal provocou transtornos em diferentes pontos de Araçatuba. Segundo a Defesa Civil, o município registrou 61 chamados relacionados a quedas de árvores ao longo do dia.
Equipes do Corpo de Bombeiros continuaram trabalhando no corte de galhos e na liberação de vias. Também houve registros de fios energizados caídos e interrupções no fornecimento de energia.
Equipes da CPFL Paulista foram mobilizadas para trabalhar na normalização do serviço.
De acordo com informações do Cartório Eleitoral, sete escolas utilizadas como locais de votação ficaram sem energia elétrica. Apesar da interrupção, as urnas eletrônicas continuaram funcionando com suas baterias e a votação prosseguiu.
Prefeitura lamenta morte de servidor
A Prefeitura de Araçatuba lamentou, em nota encaminhada à imprensa, a morte de Manoel Ferreira de Lima.
“A Prefeitura lamenta profundamente a perda de um servidor com longa trajetória dedicada ao serviço público municipal e manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor. A Administração também se solidariza com as demais vítimas, seus familiares e todos aqueles que foram diretamente afetados pela ocorrência.”
Manoel trabalhava havia 38 anos na administração municipal, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
A reportagem tentou contato com a gerência do supermercado, mas não recebeu retorno até a última atualização. Até então, a empresa também não havia divulgado manifestação sobre a ocorrência em seus canais oficiais.
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