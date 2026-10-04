O poço profundo do Jardim Aeroporto, administrado pela GS Inima Brasil, está temporariamente fora de operação após a interrupção no fornecimento de energia elétrica provocada pelo forte temporal que atingiu Birigui neste domingo (4).
Até o momento, a CPFL não informou a causa da interrupção nem apresentou previsão para o restabelecimento da energia. Com o poço parado, o abastecimento de água pode ser afetado em diferentes pontos da cidade. Ao todo, são mais de 40 bairros afetados.
A orientação aos moradores das regiões atendidas pelo sistema que possuem reservatório em casa é economizar água enquanto o serviço não é normalizado, para evitar o agravamento da situação.
Segundo as informações divulgadas, podem ser afetados moradores dos seguintes bairros:
- Jardim São Braz
- Jardim Mavan
- Jardim Tóquio
- Costa Rica
- Vila Moimáz
- Jardim São Genaro 1 e 2
- Vila Brasil
- Silvares
- Jardim Popi
- Ipanema
- Residencial Ibisa
- Parque das Paineiras
- Jardim do Prado
- Jardim Aeroporto
- Recanto dos Pássaros
- Jardim América
- Jardim Flamengo
- Jardim Atenas
- Jardim Acapulco
- Art Ville
- Candeias
- Parque das Nações
- Jardim do Lago
- Jardim Tijuca
- Residencial São José
- Recanto Verde 1 e 2
- João Crevelaro
- Quemil
- Jardim Santana
- Monte Líbano
- Portal da Pérola 1, 2 e 3 e adjacências
- Margareth Vargas
- Parque Dom Pedro e adjacências
- São Conrado
- Residencial Mônaco
- Residencial Santa Luzia
- Parque Residencial América
- Jardim Paraíso
- Cidade Jardim
- Vila Giampetro
Além dessas localidades, outros bairros da região atendida pelo sistema também podem registrar impactos no abastecimento.
Segundo nota, a Prefeitura de Birigui acompanha a situação e deverá divulgar novas atualizações conforme houver informações sobre o restabelecimento da energia elétrica e a retomada da operação do poço.
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