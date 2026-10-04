O poço profundo do Jardim Aeroporto, administrado pela GS Inima Brasil, está temporariamente fora de operação após a interrupção no fornecimento de energia elétrica provocada pelo forte temporal que atingiu Birigui neste domingo (4).

Até o momento, a CPFL não informou a causa da interrupção nem apresentou previsão para o restabelecimento da energia. Com o poço parado, o abastecimento de água pode ser afetado em diferentes pontos da cidade. Ao todo, são mais de 40 bairros afetados.

A orientação aos moradores das regiões atendidas pelo sistema que possuem reservatório em casa é economizar água enquanto o serviço não é normalizado, para evitar o agravamento da situação.