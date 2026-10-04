04 de outubro de 2026
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MAIS DE 40 BAIRROS

Poço GS Inima para após temporal e afeta abastecimento em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Birigui
Poço do Jardim Aeroporto para após temporal e afeta abastecimento
Poço do Jardim Aeroporto para após temporal e afeta abastecimento

O poço profundo do Jardim Aeroporto, administrado pela GS Inima Brasil, está temporariamente fora de operação após a interrupção no fornecimento de energia elétrica provocada pelo forte temporal que atingiu Birigui neste domingo (4).

Até o momento, a CPFL não informou a causa da interrupção nem apresentou previsão para o restabelecimento da energia. Com o poço parado, o abastecimento de água pode ser afetado em diferentes pontos da cidade. Ao todo, são mais de 40 bairros afetados.

A orientação aos moradores das regiões atendidas pelo sistema que possuem reservatório em casa é economizar água enquanto o serviço não é normalizado, para evitar o agravamento da situação.

Segundo as informações divulgadas, podem ser afetados moradores dos seguintes bairros:

  • Jardim São Braz
  • Jardim Mavan
  • Jardim Tóquio
  • Costa Rica
  • Vila Moimáz
  • Jardim São Genaro 1 e 2
  • Vila Brasil
  • Silvares
  • Jardim Popi
  • Ipanema
  • Residencial Ibisa
  • Parque das Paineiras
  • Jardim do Prado
  • Jardim Aeroporto
  • Recanto dos Pássaros
  • Jardim América
  • Jardim Flamengo
  • Jardim Atenas
  • Jardim Acapulco
  • Art Ville
  • Candeias
  • Parque das Nações
  • Jardim do Lago
  • Jardim Tijuca
  • Residencial São José
  • Recanto Verde 1 e 2
  • João Crevelaro
  • Quemil
  • Jardim Santana
  • Monte Líbano
  • Portal da Pérola 1, 2 e 3 e adjacências
  • Margareth Vargas
  • Parque Dom Pedro e adjacências
  • São Conrado
  • Residencial Mônaco
  • Residencial Santa Luzia
  • Parque Residencial América
  • Jardim Paraíso
  • Cidade Jardim
  • Vila Giampetro

Além dessas localidades, outros bairros da região atendida pelo sistema também podem registrar impactos no abastecimento.

Segundo nota, a Prefeitura de Birigui acompanha a situação e deverá divulgar novas atualizações conforme houver informações sobre o restabelecimento da energia elétrica e a retomada da operação do poço.

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