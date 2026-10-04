O temporal que atingiu Araçatuba na manhã deste domingo (4) provocou estragos também no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, onde estão sendo realizados os preparativos para três importantes competições promovidas pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM).

Fortes rajadas de vento e a chuva derrubaram tendas, lonas e outras estruturas temporárias instaladas no recinto. Imagens do local mostram os danos provocados durante a mudança brusca nas condições do tempo.

O recinto receberá, a partir desta segunda-feira (5), o 47º Potro do Futuro, a 19ª Copa dos Campeões e o 12º Derby, competições que seguem até 18 de outubro. A programação oficial prevê provas simultâneas em diferentes pistas durante o período.