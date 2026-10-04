O temporal que atingiu Araçatuba na manhã deste domingo (4) provocou estragos também no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, onde estão sendo realizados os preparativos para três importantes competições promovidas pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM).
Fortes rajadas de vento e a chuva derrubaram tendas, lonas e outras estruturas temporárias instaladas no recinto. Imagens do local mostram os danos provocados durante a mudança brusca nas condições do tempo.
O recinto receberá, a partir desta segunda-feira (5), o 47º Potro do Futuro, a 19ª Copa dos Campeões e o 12º Derby, competições que seguem até 18 de outubro. A programação oficial prevê provas simultâneas em diferentes pistas durante o período.
Em nota divulgada neste domingo, a ABQM confirmou a ocorrência e atribuiu os danos às condições climáticas registradas no local.
Segundo a associação, equipes de emergência e profissionais responsáveis pela operação do evento foram mobilizados para prestar o atendimento necessário. A entidade informou que a prioridade é preservar a segurança das pessoas e dos animais.
Não houve feridos
A Folha da Região entrou em contato com a assessoria de imprensa da ABQM para obter informações sobre a extensão dos danos, possíveis vítimas, situação dos animais e eventuais reflexos na programação.
Além da nota oficial, a assessoria informou à reportagem que não houve feridos e os animais estão em local seguro.
A associação informou ainda que acompanha as condições meteorológicas e fará novas avaliações no recinto antes de divulgar outras informações.
Até a última atualização desta reportagem, não havia informação oficial sobre eventual alteração na programação das competições, que têm início previsto para esta segunda-feira.
O temporal atingiu diferentes pontos de Araçatuba durante a manhã, com chuva e fortes rajadas de vento. O Corpo de Bombeiros informou, durante atendimento a outra ocorrência na cidade, que os ventos na região chegaram a aproximadamente 100 km/h.
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