As fortes chuvas e rajadas de vento registradas na manhã deste domingo (4) foram acompanhadas por quedas e oscilações no fornecimento de energia em locais de votação de Araçatuba, Birigui e região. Apesar dos problemas, a votação continua, já que as urnas eletrônicas possuem baterias que permitem o funcionamento mesmo em caso de interrupção da rede elétrica.
A Folha da Região entrou em contato com representantes dos cartórios eleitorais das duas cidades para apurar os reflexos das condições meteorológicas durante o primeiro turno das Eleições 2026.
Em Birigui, segundo informações obtidas pela reportagem, o fornecimento de energia está intermitente em diferentes pontos do município. Há locais de votação que chegaram a ficar sem eletricidade durante a manhã, mas, até a última atualização, ainda não havia um levantamento consolidado sobre quantas unidades permaneciam nessa situação.
Em Araçatuba, também foram registrados problemas no fornecimento de energia em unidades utilizadas como locais de votação. Entre elas está a Escola Estadual Nicolina de Carvalho Vilela, que teve interrupção no serviço durante a manhã.
O cartório eleitoral informou, porém, que as urnas possuem baterias próprias, o que permite a continuidade da votação mesmo quando o prédio fica temporariamente sem energia elétrica.
Outro local atingido foi a Escola Estadual Genésio de Assis, que também ficou sem energia durante a manhã.
A interrupção no fornecimento elétrico de uma escola, portanto, não significa necessariamente a paralisação da votação.
Urnas funcionam com bateria
As urnas eletrônicas são equipadas com bateria interna justamente para permitir o funcionamento em situações de interrupção do fornecimento de energia. Segundo informações técnicas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o equipamento pode continuar operando mesmo desconectado da rede elétrica.
Caso haja necessidade, a Justiça Eleitoral também dispõe de procedimentos de contingência para preservar a continuidade da votação.
O mau tempo atingiu Araçatuba e municípios da região na manhã deste domingo, com chuva e fortes rajadas de vento. A Defesa Civil emitiu alerta para chuva forte, raios, rajadas e possibilidade de granizo.
Além dos problemas registrados nos locais de votação, houve relatos de interrupção e oscilação de energia em outros pontos de Araçatuba. Na avenida Brasília, nas proximidades da rodoviária, semáforos chegaram a ficar apagados.
Apesar das ocorrências, não há informação, até o momento, de interrupção generalizada da votação em Araçatuba ou Birigui em razão da falta de energia.
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