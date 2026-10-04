As fortes chuvas e rajadas de vento registradas na manhã deste domingo (4) foram acompanhadas por quedas e oscilações no fornecimento de energia em locais de votação de Araçatuba, Birigui e região. Apesar dos problemas, a votação continua, já que as urnas eletrônicas possuem baterias que permitem o funcionamento mesmo em caso de interrupção da rede elétrica.

A Folha da Região entrou em contato com representantes dos cartórios eleitorais das duas cidades para apurar os reflexos das condições meteorológicas durante o primeiro turno das Eleições 2026.

Em Birigui, segundo informações obtidas pela reportagem, o fornecimento de energia está intermitente em diferentes pontos do município. Há locais de votação que chegaram a ficar sem eletricidade durante a manhã, mas, até a última atualização, ainda não havia um levantamento consolidado sobre quantas unidades permaneciam nessa situação.