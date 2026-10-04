O desabamento de parte do teto do Supermercados Rondon da Cobrac, em Araçatuba, deixou uma pessoa morta e outras quatro socorridas na manhã deste domingo (4). Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas foram atingidas na ocorrência.

A região de Araçatuba foi atingida por ventos com velocidade estimada em cerca de 100 km/h, segundo informações apresentadas pelo Corpo de Bombeiros durante entrevista concedida após o atendimento da ocorrência por volta de 12h20.

Das cinco vítimas, duas foram retiradas dos escombros. Uma delas, um homem, não resistiu e morreu. A outra foi resgatada com vida e encaminhada para atendimento na Santa Casa de Araçatuba.