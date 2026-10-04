O desabamento de parte do teto do Supermercados Rondon da Cobrac, em Araçatuba, deixou uma pessoa morta e outras quatro socorridas na manhã deste domingo (4). Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas foram atingidas na ocorrência.
A região de Araçatuba foi atingida por ventos com velocidade estimada em cerca de 100 km/h, segundo informações apresentadas pelo Corpo de Bombeiros durante entrevista concedida após o atendimento da ocorrência por volta de 12h20.
Das cinco vítimas, duas foram retiradas dos escombros. Uma delas, um homem, não resistiu e morreu. A outra foi resgatada com vida e encaminhada para atendimento na Santa Casa de Araçatuba.
As outras três vítimas também foram socorridas, totalizando quatro pessoas resgatadas com vida.
Até a última atualização desta reportagem, não havia sido divulgada a identidade da vítima fatal.
Bombeiros continuam buscas
Mesmo após a localização das cinco vítimas contabilizadas, equipes do Corpo de Bombeiros continuavam realizando buscas entre os escombros para verificar se havia outras pessoas atingidas.
A operação prosseguia enquanto uma nova chuva forte atingia Araçatuba no início da tarde deste domingo.
Em uma avaliação inicial da estrutura, os Bombeiros informaram que não havia risco imediato de novos desabamentos. Uma análise mais detalhada, entretanto, ainda deverá ser realizada pela área técnica responsável para avaliar as condições do prédio.
Santa Casa recebe paciente grave
A Santa Casa de Araçatuba informou que recebeu um homem de 54 anos, apontado até o momento como o único paciente em estado grave encaminhado ao hospital após o desabamento no Rondon da Cobrac. Ele está consciente, apresenta quadro clínico estável e passa por exames complementares para conclusão do diagnóstico. A avaliação inicial identificou traumatismo e fratura na região do tórax.
Segundo a assessoria da Santa Casa, as demais vítimas com ferimentos leves e escoriações foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal. O hospital mobilizou funcionários do setor de Urgência e Emergência, incluindo profissionais que estavam de folga e se apresentaram voluntariamente ou foram convocados, e mantém sua estrutura preparada para receber outros pacientes caso seja necessário.
Ventos chegaram a 100 km/h
O desabamento ocorreu durante a forte instabilidade que atingiu Araçatuba e outras cidades da região na manhã deste domingo.
A Defesa Civil já havia emitido alerta para chuva forte, raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo.
O céu escureceu rapidamente em Araçatuba e foram registrados problemas no fornecimento de energia em diferentes pontos. Semáforos ficaram apagados na avenida Brasília, nas proximidades da rodoviária, e locais de votação também tiveram interrupções e oscilações no fornecimento elétrico.
Apesar da coincidência entre o temporal e o desabamento, ainda não há conclusão técnica sobre a causa da queda de parte da estrutura do supermercado.
O Rondon da Cobrac fica na rua Conde Francisco Matarazzo, no bairro São João, na área do antigo Centro Comercial Cobrac.
Equipes permanecem no local e a ocorrência continua sendo acompanhada pela Folha da Região.
Matéria atualizada às 12h37
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