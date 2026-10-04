O tempo mudou rapidamente em Araçatuba na manhã deste domingo (4). Nuvens densas e muito escuras avançaram sobre a cidade, reduziram acentuadamente a luminosidade e foram acompanhadas por fortes rajadas de vento em diferentes pontos do município.

Por volta das 10h, moradores receberam por SMS um alerta da Defesa Civil para a possibilidade de chuva forte. O aviso também abrangia cidades da região, como Birigui e Mirandópolis, e chamava a atenção para o risco de raios, rajadas de vento e granizo.

A orientação transmitida no alerta é para que os moradores evitem sair durante a ocorrência de chuva forte e adotem cuidados diante das condições de tempestade.