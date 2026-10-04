O tempo mudou rapidamente em Araçatuba na manhã deste domingo (4). Nuvens densas e muito escuras avançaram sobre a cidade, reduziram acentuadamente a luminosidade e foram acompanhadas por fortes rajadas de vento em diferentes pontos do município.
Por volta das 10h, moradores receberam por SMS um alerta da Defesa Civil para a possibilidade de chuva forte. O aviso também abrangia cidades da região, como Birigui e Mirandópolis, e chamava a atenção para o risco de raios, rajadas de vento e granizo.
A orientação transmitida no alerta é para que os moradores evitem sair durante a ocorrência de chuva forte e adotem cuidados diante das condições de tempestade.
No bairro Paraíso, uma imagem registrada pela reportagem na EMEB Alice Couto de Moraes mostra o céu tomado por uma extensa formação de nuvens muito escuras durante a mudança repentina nas condições do tempo.
Com o temporal, a Escola Estadual Genésio de Assis, local de votação, ficou sem energia elétrica.
Semáforos ficam apagados
Também foram registrados problemas no fornecimento de energia em pontos de Araçatuba durante a manhã.
Na avenida Brasília, nas proximidades da rodoviária, semáforos ficaram apagados. Houve ainda relatos de oscilação de energia em prédios da região e de explosão de um transformador na avenida.
Até a última atualização desta reportagem, não havia confirmação da concessionária sobre a causa da ocorrência, a quantidade de imóveis eventualmente afetados nem previsão para a normalização do serviço.
Também não havia confirmação de que os problemas registrados na rede elétrica tenham sido provocados pelas condições meteorológicas.
Os transtornos ocorreram durante o primeiro turno das Eleições 2026, quando eleitores circulam pela cidade para comparecer aos locais de votação.
Frente fria provoca instabilidade
A mudança do tempo já era prevista pelo IPMet (Instituto de Pesquisas Meteorológicas) da Unesp. Boletim atualizado na manhã deste domingo aponta tempo instável no Estado, com previsão de pancadas de chuva, algumas de forte intensidade, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento.
Segundo o instituto, a instabilidade é provocada pela aproximação de uma nova frente fria.
O IPMet já havia registrado no sábado chuvas de moderada a forte intensidade na região de Araçatuba. A previsão para este domingo indicava agravamento da instabilidade com a aproximação do sistema.
A tendência é de manutenção do tempo instável no Estado na segunda (5) e terça-feira (6), com muita nebulosidade e pancadas de chuva, algumas acompanhadas por trovoadas, devido à atuação de uma área de baixa pressão associada à passagem da frente fria.
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