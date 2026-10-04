A movimentação foi tranquila na manhã deste domingo (4) na Escola Estadual Professor Stélio Machado Loureiro, maior colégio eleitoral de Birigui. A unidade fica na região central da cidade e reúne 5.067 eleitores distribuídos em 15 seções eleitorais.
Logo no início da votação, foi registrada uma pequena fila na entrada da escola, formada principalmente pela concentração de eleitores que chegaram antes ou pouco depois da abertura dos portões. A espera, porém, foi pontual e o fluxo seguiu normalmente ao longo da manhã.
Entre os eleitores que procuraram o local nas primeiras horas do dia, predominavam pessoas com mais de 50 e 60 anos. O movimento é considerado comum nas primeiras horas da votação, já que muitos eleitores mais velhos tradicionalmente preferem votar logo pela manhã, evitando horários de maior movimento e também as temperaturas mais altas ao longo do dia.
Mesmo sendo o maior local de votação do município, não foram registrados grandes congestionamentos de pessoas no interior da escola durante este primeiro período. Os eleitores chegavam, identificavam suas respectivas seções e, na maior parte dos casos, conseguiam votar sem longa espera.
A E.E. Professor Stélio Machado Loureiro fica na Rua Mário de Souza Campos, nº 545, na região central de Birigui. O local concentra 5.067 dos mais de 84 mil eleitores aptos a votar no município nestas eleições.
A expectativa é de aumento gradual da movimentação ao longo do dia, principalmente nos períodos próximos ao horário do almoço e durante a tarde.
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