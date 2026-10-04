A movimentação foi tranquila na manhã deste domingo (4) na Escola Estadual Professor Stélio Machado Loureiro, maior colégio eleitoral de Birigui. A unidade fica na região central da cidade e reúne 5.067 eleitores distribuídos em 15 seções eleitorais.

Logo no início da votação, foi registrada uma pequena fila na entrada da escola, formada principalmente pela concentração de eleitores que chegaram antes ou pouco depois da abertura dos portões. A espera, porém, foi pontual e o fluxo seguiu normalmente ao longo da manhã.

Entre os eleitores que procuraram o local nas primeiras horas do dia, predominavam pessoas com mais de 50 e 60 anos. O movimento é considerado comum nas primeiras horas da votação, já que muitos eleitores mais velhos tradicionalmente preferem votar logo pela manhã, evitando horários de maior movimento e também as temperaturas mais altas ao longo do dia.