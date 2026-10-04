A primeira hora de votação das Eleições 2026 teve filas na Escola Estadual Manuel Bento da Cruz, o IE, maior colégio eleitoral de Araçatuba. No local, 5.911 eleitores estão aptos a votar neste domingo (4).

Antes mesmo da abertura dos portões, uma fila já havia se formado em frente à escola. Após o início da votação, o movimento continuou intenso, mas sem registro de intercorrências até o momento.

A seção 168 apresentou uma das maiores filas observadas pela reportagem durante a manhã. Em média, os eleitores acompanhados no local levaram cerca de um minuto para concluir os votos nos seis cargos em disputa.