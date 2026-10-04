A primeira hora de votação das Eleições 2026 teve filas na Escola Estadual Manuel Bento da Cruz, o IE, maior colégio eleitoral de Araçatuba. No local, 5.911 eleitores estão aptos a votar neste domingo (4).
Antes mesmo da abertura dos portões, uma fila já havia se formado em frente à escola. Após o início da votação, o movimento continuou intenso, mas sem registro de intercorrências até o momento.
A seção 168 apresentou uma das maiores filas observadas pela reportagem durante a manhã. Em média, os eleitores acompanhados no local levaram cerca de um minuto para concluir os votos nos seis cargos em disputa.
Uma urna eletrônica precisou ser substituída na Escola Estadual Cristiano Olsen durante a manhã deste domingo.
Movimento pode aumentar à tarde
Segundo a juíza eleitoral Camila Portero, a expectativa é de aumento do movimento durante a tarde. Por isso, os eleitores devem considerar a possibilidade de maior fluxo ao escolher o horário para comparecer ao local de votação.
A Polícia Militar faz a segurança no IE. Juízes eleitorais e promotores do Ministério Público também estiveram na escola durante a manhã para acompanhar o andamento da votação.
Idosos comparecem para votar
Outro movimento observado pela reportagem durante a primeira hora de votação foi a presença de eleitores com mais de 70 anos. Nessa faixa etária, o voto é facultativo, mas diversos idosos compareceram ao maior colégio eleitoral da cidade para participar da eleição.
Até a última atualização desta reportagem, a votação no IE seguia sem registro de intercorrências.
Matéria atualizada às 09h44
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