O último sábado antes do primeiro turno das Eleições 2026 foi marcado por movimentação política em Birigui e cidades da região. A Folha da Região acompanhou, ao longo do dia, carreatas, manifestações de apoiadores e os preparativos finais para a votação deste domingo (4).
Em Birigui, a programação começou pela manhã com uma carreata de apoiadores do candidato a deputado estadual André Firmino. Na sequência, grupos ligados a diferentes correntes políticas ocuparam pontos da região central da cidade, repetindo uma movimentação registrada nos últimos fins de semana.
De um lado, apoiadores identificados com a direita; de outro, militantes e simpatizantes da esquerda. Com bandeiras, músicas e manifestações de apoio, os grupos demonstraram suas preferências políticas nas últimas horas permitidas para atividades de campanha nas ruas.
A mobilização também chegou a Coroados, onde, por volta das 16h, foi realizada uma carreata organizada pelo vereador Alex Matos e formada por apoiadores identificados com a direita.
No fim da tarde, por volta das 17h, outra carreata percorreu ruas de Birigui, também com a participação de apoiadores da direita. O movimento passou por diferentes vias da cidade.
Urnas são distribuídas
Enquanto os grupos realizavam os últimos atos de campanha nas ruas, avançavam os preparativos para a votação deste domingo.
A reportagem acompanhou a distribuição das urnas eletrônicas aos locais de votação. Funcionários e servidores envolvidos na organização do pleito participaram do transporte dos equipamentos, realizado com escolta da Polícia Militar.
Segundo as informações obtidas pela reportagem, a segurança dos locais de votação em Birigui durante a noite deste sábado ficará sob responsabilidade da Guarda Civil Municipal.
A propaganda eleitoral nas ruas termina às 22h deste sábado. Até esse horário, são permitidas atividades como distribuição de material gráfico, caminhadas, passeatas e carreatas, conforme as regras da Justiça Eleitoral.
A votação deste domingo começa às 8h e termina às 17h, pelo horário de Brasília.
A Folha da Região acompanhará durante todo o domingo a movimentação nos locais de votação e a apuração dos resultados na região.
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