O último sábado antes do primeiro turno das Eleições 2026 foi marcado por movimentação política em Birigui e cidades da região. A Folha da Região acompanhou, ao longo do dia, carreatas, manifestações de apoiadores e os preparativos finais para a votação deste domingo (4).

Em Birigui, a programação começou pela manhã com uma carreata de apoiadores do candidato a deputado estadual André Firmino. Na sequência, grupos ligados a diferentes correntes políticas ocuparam pontos da região central da cidade, repetindo uma movimentação registrada nos últimos fins de semana.

De um lado, apoiadores identificados com a direita; de outro, militantes e simpatizantes da esquerda. Com bandeiras, músicas e manifestações de apoio, os grupos demonstraram suas preferências políticas nas últimas horas permitidas para atividades de campanha nas ruas.