03 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
RETA FINAL

Carreatas marcam último dia de campanha nas ruas em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Guilherme Renan | Folha da Região
Apoiadores ocuparam diferentes pontos da cidade durante este sábado; urnas também foram distribuídas aos locais de votação para o primeiro turno
Apoiadores ocuparam diferentes pontos da cidade durante este sábado; urnas também foram distribuídas aos locais de votação para o primeiro turno

O último sábado antes do primeiro turno das Eleições 2026 foi marcado por movimentação política em Birigui e cidades da região. A Folha da Região acompanhou, ao longo do dia, carreatas, manifestações de apoiadores e os preparativos finais para a votação deste domingo (4).

Em Birigui, a programação começou pela manhã com uma carreata de apoiadores do candidato a deputado estadual André Firmino. Na sequência, grupos ligados a diferentes correntes políticas ocuparam pontos da região central da cidade, repetindo uma movimentação registrada nos últimos fins de semana.

De um lado, apoiadores identificados com a direita; de outro, militantes e simpatizantes da esquerda. Com bandeiras, músicas e manifestações de apoio, os grupos demonstraram suas preferências políticas nas últimas horas permitidas para atividades de campanha nas ruas.

A mobilização também chegou a Coroados, onde, por volta das 16h, foi realizada uma carreata organizada pelo vereador Alex Matos e formada por apoiadores identificados com a direita.

No fim da tarde, por volta das 17h, outra carreata percorreu ruas de Birigui, também com a participação de apoiadores da direita. O movimento passou por diferentes vias da cidade.

Urnas são distribuídas

Enquanto os grupos realizavam os últimos atos de campanha nas ruas, avançavam os preparativos para a votação deste domingo.

A reportagem acompanhou a distribuição das urnas eletrônicas aos locais de votação. Funcionários e servidores envolvidos na organização do pleito participaram do transporte dos equipamentos, realizado com escolta da Polícia Militar.

Segundo as informações obtidas pela reportagem, a segurança dos locais de votação em Birigui durante a noite deste sábado ficará sob responsabilidade da Guarda Civil Municipal.

A propaganda eleitoral nas ruas termina às 22h deste sábado. Até esse horário, são permitidas atividades como distribuição de material gráfico, caminhadas, passeatas e carreatas, conforme as regras da Justiça Eleitoral.

A votação deste domingo começa às 8h e termina às 17h, pelo horário de Brasília.

A Folha da Região acompanhará durante todo o domingo a movimentação nos locais de votação e a apuração dos resultados na região.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários