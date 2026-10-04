04 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
MITO OU VERDADE

Vai de carro votar? Veja o que pode e o que é proibido

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Detran | RS
Veículo particular pode ser usado pelo proprietário para votar e levar familiares; táxis e aplicativos também podem funcionar normalmente
Veículo particular pode ser usado pelo proprietário para votar e levar familiares; táxis e aplicativos também podem funcionar normalmente

Quem pretende votar nas eleições deste domingo (4) e vai de carro precisa ficar atento às regras para o transporte de eleitores. A legislação estabelece limites para impedir que veículos sejam utilizados com finalidade eleitoral para influenciar a escolha dos eleitores.

As regras estão previstas na Lei nº 6.091/1974 e nas normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as Eleições 2026. Do dia anterior ao posterior à eleição, o transporte de eleitores somente pode ocorrer nas situações previstas pela legislação.

Posso levar familiares para votar?

Sim. O proprietário de veículo particular pode utilizá-lo para ir votar e transportar integrantes da própria família. Essa é uma das exceções expressamente previstas na legislação.

A regra permite, portanto, que uma pessoa saia de casa de carro para votar e leve familiares que também irão às urnas.

E dar carona para um amigo?

A legislação não inclui expressamente a carona a amigos entre as exceções previstas para veículos particulares. A autorização menciona o uso individual do veículo pelo proprietário para o exercício do próprio voto e de integrantes de sua família.

A Justiça Eleitoral proíbe o fornecimento de transporte a eleitores com finalidade eleitoral. A jurisprudência do TSE estabelece que a caracterização do crime de transporte irregular exige a finalidade específica de aliciar eleitores.

Por isso, o eleitor deve ter atenção para que o transporte de outras pessoas não seja utilizado como ação destinada à captação de votos ou associado a campanha eleitoral.

Táxi e carro de aplicativo podem funcionar?

Sim. Táxis, carros de aplicativo e serviços semelhantes podem funcionar normalmente. As normas das Eleições 2026 incluem expressamente os serviços de transporte público ou privado entre as modalidades permitidas.

Assim, o eleitor pode utilizar táxi ou aplicativo para chegar ao local de votação. O serviço, porém, não pode ser empregado com finalidade eleitoral ilícita.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários