Quem pretende votar nas eleições deste domingo (4) e vai de carro precisa ficar atento às regras para o transporte de eleitores. A legislação estabelece limites para impedir que veículos sejam utilizados com finalidade eleitoral para influenciar a escolha dos eleitores.
As regras estão previstas na Lei nº 6.091/1974 e nas normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as Eleições 2026. Do dia anterior ao posterior à eleição, o transporte de eleitores somente pode ocorrer nas situações previstas pela legislação.
Posso levar familiares para votar?
Sim. O proprietário de veículo particular pode utilizá-lo para ir votar e transportar integrantes da própria família. Essa é uma das exceções expressamente previstas na legislação.
A regra permite, portanto, que uma pessoa saia de casa de carro para votar e leve familiares que também irão às urnas.
E dar carona para um amigo?
A legislação não inclui expressamente a carona a amigos entre as exceções previstas para veículos particulares. A autorização menciona o uso individual do veículo pelo proprietário para o exercício do próprio voto e de integrantes de sua família.
A Justiça Eleitoral proíbe o fornecimento de transporte a eleitores com finalidade eleitoral. A jurisprudência do TSE estabelece que a caracterização do crime de transporte irregular exige a finalidade específica de aliciar eleitores.
Por isso, o eleitor deve ter atenção para que o transporte de outras pessoas não seja utilizado como ação destinada à captação de votos ou associado a campanha eleitoral.
Táxi e carro de aplicativo podem funcionar?
Sim. Táxis, carros de aplicativo e serviços semelhantes podem funcionar normalmente. As normas das Eleições 2026 incluem expressamente os serviços de transporte público ou privado entre as modalidades permitidas.
Assim, o eleitor pode utilizar táxi ou aplicativo para chegar ao local de votação. O serviço, porém, não pode ser empregado com finalidade eleitoral ilícita.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.