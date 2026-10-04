Quem pretende votar nas eleições deste domingo (4) e vai de carro precisa ficar atento às regras para o transporte de eleitores. A legislação estabelece limites para impedir que veículos sejam utilizados com finalidade eleitoral para influenciar a escolha dos eleitores.

As regras estão previstas na Lei nº 6.091/1974 e nas normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as Eleições 2026. Do dia anterior ao posterior à eleição, o transporte de eleitores somente pode ocorrer nas situações previstas pela legislação.

Posso levar familiares para votar?

Sim. O proprietário de veículo particular pode utilizá-lo para ir votar e transportar integrantes da própria família. Essa é uma das exceções expressamente previstas na legislação.