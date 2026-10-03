As urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste domingo (4) começaram a ser distribuídas neste sábado (3) aos locais de votação de Araçatuba. O transporte dos equipamentos, realizado na véspera do primeiro turno, conta com escolta da Polícia Militar.

Araçatuba terá 493 urnas eletrônicas em funcionamento, distribuídas pelos 63 locais de votação do município. A cidade possui 144.856 eleitores aptos a participar da eleição.

Além das urnas destinadas às seções, o cartório eleitoral mantém cerca de 50 equipamentos de contingência, que poderão ser utilizados caso seja necessária alguma substituição durante a votação.