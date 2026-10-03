As urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste domingo (4) começaram a ser distribuídas neste sábado (3) aos locais de votação de Araçatuba. O transporte dos equipamentos, realizado na véspera do primeiro turno, conta com escolta da Polícia Militar.
Araçatuba terá 493 urnas eletrônicas em funcionamento, distribuídas pelos 63 locais de votação do município. A cidade possui 144.856 eleitores aptos a participar da eleição.
Além das urnas destinadas às seções, o cartório eleitoral mantém cerca de 50 equipamentos de contingência, que poderão ser utilizados caso seja necessária alguma substituição durante a votação.
As urnas passaram pelas etapas de preparação antes de serem encaminhadas aos locais de votação. O processo incluiu a carga dos dados eleitorais, testes e a lacração dos equipamentos, iniciada em 23 de setembro.
Na segunda-feira (28), a Justiça Eleitoral também realizou uma auditoria pública por amostragem, procedimento destinado a verificar o funcionamento e a integridade dos sistemas que serão utilizados na votação.
Durante o período em que permaneceram no cartório eleitoral, os equipamentos contaram com segurança. Para o transporte aos locais de votação, a escolta é realizada pela Polícia Militar. Os veículos utilizados na distribuição foram cedidos pela Prefeitura de Araçatuba.
A distribuição das urnas integra as etapas finais de preparação para a eleição. Depois de instalados nos locais de votação, os equipamentos permanecem sob responsabilidade da Justiça Eleitoral até a abertura das seções neste domingo.
Em Araçatuba, a votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. A Justiça Eleitoral orienta o eleitor a conferir antecipadamente o local e a seção onde vota e recomenda levar uma colinha de papel com os números dos candidatos escolhidos.
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