Na hora de votar, lembrar os números de seis escolhas diferentes pode ser um desafio. Por isso, a Justiça Eleitoral recomenda uma solução simples: levar uma “colinha” de papel com os números dos candidatos escolhidos. A anotação pode ser consultada dentro da cabine e também ajuda a tornar a votação mais rápida.

A orientação ganha importância nas Eleições 2026 porque o eleitor fará seis escolhas no primeiro turno. A sequência começa por deputado federal, seguido de deputado estadual, dois votos para senador, governador e, por último, presidente da República.

A ordem é importante para evitar confusão diante da urna. O número do candidato a deputado federal tem quatro dígitos; o de deputado estadual, cinco; cada candidato ao Senado é identificado por três dígitos; governador e presidente, por dois. Para o Senado, será necessário escolher dois candidatos diferentes.

Pode levar a cola para a cabine?