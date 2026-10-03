Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (3), após ser encontrado no quintal da residência de uma mulher, em Penápolis, apesar de estar proibido judicialmente de se aproximar dela.
A Polícia Militar foi acionada pelo aplicativo SP Mulher Segura para atender à ocorrência no bairro Jardim Pevi. No local, os policiais encontraram o suspeito próximo a uma janela do imóvel.
Segundo a PM, o homem tinha conhecimento da medida protetiva que determinava que mantivesse distância da vítima. Durante a abordagem, ele apresentou comportamento agressivo e resistiu às determinações da equipe.
De acordo com a polícia, foi necessário contê-lo para realizar a condução. O homem foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva, crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha.
Ele permaneceu à disposição da Justiça.
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