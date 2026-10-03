Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (3), após ser encontrado no quintal da residência de uma mulher, em Penápolis, apesar de estar proibido judicialmente de se aproximar dela.

A Polícia Militar foi acionada pelo aplicativo SP Mulher Segura para atender à ocorrência no bairro Jardim Pevi. No local, os policiais encontraram o suspeito próximo a uma janela do imóvel.

Segundo a PM, o homem tinha conhecimento da medida protetiva que determinava que mantivesse distância da vítima. Durante a abordagem, ele apresentou comportamento agressivo e resistiu às determinações da equipe.