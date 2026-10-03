03 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
VIOLÊNCIA

Filho ameaça mãe de morte e quebra objetos em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Agência Brasil
Homem foi preso em flagrante após danificar portão e utensílios da residência
Homem foi preso em flagrante após danificar portão e utensílios da residência

Um homem foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (2), após uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jardim Marister, em Birigui.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que o filho chegou à residência alterado e agressivo, passou a fazer ameaças de morte e danificou o portão e utensílios domésticos do imóvel.


Os policiais localizaram o suspeito, realizaram a abordagem e deram voz de prisão em flagrante. O caso foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a autoridade policial confirmou a prisão.

O homem permaneceu à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários