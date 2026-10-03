Um homem foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (2), após uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jardim Marister, em Birigui.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que o filho chegou à residência alterado e agressivo, passou a fazer ameaças de morte e danificou o portão e utensílios domésticos do imóvel.



Os policiais localizaram o suspeito, realizaram a abordagem e deram voz de prisão em flagrante. O caso foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a autoridade policial confirmou a prisão.