03 de outubro de 2026
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TESTA DE FERRO

Operação apreende armas, munições e documentos em Auriflama

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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CPI 10
Ação da Polícia Civil teve apoio da PM e cumpriu mandados em propriedades
Ação da Polícia Civil teve apoio da PM e cumpriu mandados em propriedades

A Polícia Militar apoiou a Polícia Civil durante a Operação Testa de Ferro, realizada na manhã de sexta-feira (2) para o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Auriflama.

Durante as diligências, os policiais apreenderam duas armas de fogo e munições dos calibres .40, .38 e 12, além de documentos relacionados a empréstimos, cheques e contrato de arrendamento.

Também foram recolhidos dinheiro e aparelhos celulares em diferentes propriedades relacionadas à investigação.
Todo o material encontrado foi encaminhado à Delegacia de Polícia para análise.

A ocorrência foi apresentada pela Polícia Civil e um indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.

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