A Polícia Militar apoiou a Polícia Civil durante a Operação Testa de Ferro, realizada na manhã de sexta-feira (2) para o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Auriflama.

Durante as diligências, os policiais apreenderam duas armas de fogo e munições dos calibres .40, .38 e 12, além de documentos relacionados a empréstimos, cheques e contrato de arrendamento.

Também foram recolhidos dinheiro e aparelhos celulares em diferentes propriedades relacionadas à investigação.

Todo o material encontrado foi encaminhado à Delegacia de Polícia para análise.