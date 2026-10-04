Depois de uma eleição sem representante da região na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), Araçatuba chega a 2026 com sete candidatos ligados ao município na disputa por uma cadeira de deputado estadual.
O cenário chama a atenção pelo tamanho do eleitorado. Araçatuba possui aproximadamente 145 mil eleitores e, somada a Birigui e Santo Antônio do Aracanguá no recorte regional das zonas eleitorais, chega a mais de 252 mil eleitores aptos a votar.
Esse contingente, porém, não pode ser convertido diretamente em potencial de votos para os candidatos locais. Além de os eleitores poderem escolher candidatos de qualquer município paulista, a disputa para deputado estadual ocorre pelo sistema proporcional.
A eleição de 2022 ajuda a mostrar a diferença entre o tamanho do eleitorado regional e o resultado nas urnas. Naquele pleito, nenhum candidato com domicílio eleitoral na região conquistou uma cadeira na Alesp.
Roque Barbiere, de Birigui, que havia exercido oito mandatos consecutivos, recebeu 29.339 votos e não conseguiu a reeleição.
Na mesma eleição, Lucas Zanatta, atual prefeito de Araçatuba, recebeu 46.537 votos no Estado. Foi o candidato de Araçatuba com maior votação para deputado estadual, mas não conquistou uma cadeira.º
Saiba quem são os candidatos da região
São Paulo tem 94 cadeiras de deputado estadual em disputa. Diferentemente dos cargos escolhidos pelo sistema majoritário, a eleição para a Alesp segue o sistema proporcional. A distribuição das vagas considera os votos recebidos pelos partidos e federações e o desempenho individual dos candidatos.
Por isso, não existe uma quantidade fixa de votos que, isoladamente, garanta uma cadeira antes da apuração. A votação obtida pelo candidato em sua cidade ou região de origem é apenas uma parte dessa equação.
A matemática da eleição
O especialista em marketing político e pesquisas eleitorais Peter Abreu analisou o cenário durante entrevista concedida nesta semana a uma rádio de Araçatuba. Ele abordou a participação dos eleitores da região na escolha de representantes para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa.
Na avaliação de Abreu, a região teria potencial para eleger pelo menos dois deputados federais e até três estaduais. A projeção, porém, depende, segundo ele, da concentração de votos do eleitorado regional em candidaturas locais.
Os resultados de 2022 ajudam a dimensionar a amplitude da disputa. Os 20 deputados estaduais mais votados de São Paulo receberam, juntos, 4.711.966 votos, média de 235,6 mil por candidato.
Essa média não representa, contudo, um patamar necessário para a eleição. As votações individuais dos 94 eleitos variaram significativamente e o resultado depende também do desempenho dos partidos e federações no sistema proporcional. Em 2022, Eduardo Suplicy foi o deputado estadual mais votado de São Paulo, com 807.015 votos. Ediane Maria, que ocupou a 20ª posição entre os mais votados, recebeu 175.617 votos.
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