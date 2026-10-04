Depois de uma eleição sem representante da região na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), Araçatuba chega a 2026 com sete candidatos ligados ao município na disputa por uma cadeira de deputado estadual.

O cenário chama a atenção pelo tamanho do eleitorado. Araçatuba possui aproximadamente 145 mil eleitores e, somada a Birigui e Santo Antônio do Aracanguá no recorte regional das zonas eleitorais, chega a mais de 252 mil eleitores aptos a votar.

Esse contingente, porém, não pode ser convertido diretamente em potencial de votos para os candidatos locais. Além de os eleitores poderem escolher candidatos de qualquer município paulista, a disputa para deputado estadual ocorre pelo sistema proporcional.