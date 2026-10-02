Uma ação conjunta das delegacias de Birigui e Buritama resultou na prisão em flagrante de dois homens, de 30 e 39 anos, por tráfico de drogas. A apreensão ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca em um rancho de Buritama, na manhã desta sexta-feira (2).

Conforme apurado pela reportagem, o mandado foi cumprido por equipes policiais coordenadas pelos delegados Eduardo Lima de Paula e Danilo Block de Albuquerque, de Birigui, com apoio dos delegados Juliano Rosa do Prado e Ana Paula Artuzzi, de Buritama.

Polícia encontra maconha e cocaína

Durante o cumprimento do mandado, as equipes encontraram porções de maconha e cocaína, R$ 39 em dinheiro, dois celulares e uma bolsa que, segundo a polícia, era utilizada para transportar entorpecentes.