Uma ação conjunta das delegacias de Birigui e Buritama resultou na prisão em flagrante de dois homens, de 30 e 39 anos, por tráfico de drogas. A apreensão ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca em um rancho de Buritama, na manhã desta sexta-feira (2).
Conforme apurado pela reportagem, o mandado foi cumprido por equipes policiais coordenadas pelos delegados Eduardo Lima de Paula e Danilo Block de Albuquerque, de Birigui, com apoio dos delegados Juliano Rosa do Prado e Ana Paula Artuzzi, de Buritama.
Polícia encontra maconha e cocaína
Durante o cumprimento do mandado, as equipes encontraram porções de maconha e cocaína, R$ 39 em dinheiro, dois celulares e uma bolsa que, segundo a polícia, era utilizada para transportar entorpecentes.
Os investigados alegaram que as drogas seriam destinadas ao consumo próprio. No entanto, durante análise preliminar dos celulares apreendidos, realizada mediante autorização judicial, a polícia localizou áudios que, segundo a investigação, estariam relacionados à comercialização de drogas.
A partir dos elementos encontrados, a Polícia Civil apontou indícios de atuação conjunta dos dois investigados no tráfico. Ambos receberam voz de prisão em flagrante e permaneceram à disposição da Justiça.
Dupla passará por audiência de custódia
Após a prisão, os dois homens foram encaminhados à carceragem da CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Araçatuba. Eles passarão por audiência de custódia neste sábado (3).
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