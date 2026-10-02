Mais de 252 mil eleitores estão aptos a participar das Eleições 2026 no recorte formado pelas zonas eleitorais de Araçatuba e Birigui e pelo município de Santo Antônio do Aracanguá. O primeiro turno será realizado neste domingo (4).
São 252.238 eleitores aptos, distribuídos em 102 locais de votação e 833 seções eleitorais. As informações têm como base dados da Justiça Eleitoral referentes à organização das zonas eleitorais. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) mantém consultas do eleitorado por município e zona eleitoral, com informações extraídas do Cadastro Nacional de Eleitores.
Araçatuba tem duas zonas eleitorais
Em Araçatuba, os dados informados à reportagem mostram duas zonas eleitorais, com 63 locais de votação e 493 seções, reunindo 144.856 eleitores aptos.
A 11ª Zona Eleitoral possui 29 locais de votação, 230 seções e 71.297 eleitores. Já a 299ª Zona Eleitoral reúne 34 locais, 263 seções e 73.559 eleitores.
Somadas, as duas zonas representam mais de 144 mil eleitores aptos em Araçatuba.
Birigui supera 100 mil eleitores na zona
A 25ª Zona Eleitoral de Birigui reúne, conforme relatório emitido pela Justiça Eleitoral em 2 de outubro, 100.082 eleitores aptos.
São 35 locais de votação e 313 seções eleitorais nos municípios abrangidos pela zona. Desse total, 84.653 eleitores estão em Birigui, 2.881 em Brejo Alegre, 5.281 em Clementina, 4.029 em Coroados e 3.238 em Santópolis do Aguapeí.
Somente Birigui concentra, portanto, mais de 84 mil eleitores aptos.
Aracanguá integra levantamento
Em Santo Antônio do Aracanguá, os dados apresentados indicam 7.300 eleitores aptos, distribuídos em quatro locais de votação e 27 seções eleitorais.
No total, o recorte considerado pela reportagem reúne 252.238 eleitores aptos, 102 locais de votação e 833 seções eleitorais.
Antes de sair de casa para votar, o eleitor deve conferir o local de votação, a zona e a seção eleitoral, especialmente porque a consulta disponibilizada pela Justiça Eleitoral considera eventuais alterações e transferências temporárias.
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