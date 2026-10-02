Mais de 252 mil eleitores estão aptos a participar das Eleições 2026 no recorte formado pelas zonas eleitorais de Araçatuba e Birigui e pelo município de Santo Antônio do Aracanguá. O primeiro turno será realizado neste domingo (4).

São 252.238 eleitores aptos, distribuídos em 102 locais de votação e 833 seções eleitorais. As informações têm como base dados da Justiça Eleitoral referentes à organização das zonas eleitorais. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) mantém consultas do eleitorado por município e zona eleitoral, com informações extraídas do Cadastro Nacional de Eleitores.

Araçatuba tem duas zonas eleitorais

Em Araçatuba, os dados informados à reportagem mostram duas zonas eleitorais, com 63 locais de votação e 493 seções, reunindo 144.856 eleitores aptos.